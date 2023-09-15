Болезни, которые были у лидера Чечни - обострились.

Глава Чечни дон Рамзан Кадыров действительно находится в тяжелом состоянии. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя информацию, что Кадыров сейчас в коме.

"Действительно, есть информация, что Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были - обострились и стали причиной такого состояния", - отметил Юсов в Telegram.

Слухи о болезни Кадырова

Ранее некоторые украинские эксперты высказывали мнение, что Кадыров получает нестандартное лечение в Берлине, поскольку его могла отравить ФСБ РФ по приказу Путина. Об этом говорил военный эксперт Олег Жданов. Слухи об ухудшении состояния здоровья лидера Чечни распространяются еще с начала 2023 года. Одним из первых "тревогу" забило издание Bild, обратив внимание, что Кадыров пропустил обращение Путина к Федеральному Собранию РФ 21 февраля.

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Путин, возможно, болен раком

Как сообщал УНИАН, в украинской военной разведке уверены, что российский диктатор Владимир Путин болен раком. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью каналу ABC News выразил надежду на скорую смерть кремлевского диктатора, причем до окончания войны. По словам Буданова, это стало известно "от людей, источников", приближенных к российскому лидеру.

Перед этим российский политолог и обозреватель Валерий Соловей заявил, что состояние здоровья Путина "резко ухудшается", что он страдает рядом критических заболеваний. По словам эксперта, у главы Кремля несколько диагнозов, в частности, у него очень тяжелая онкология и психические проблемы.

Экс-советник ОПУ Алексей Арестович также заявлял, что точно знает об онкологическом заболевании президента РФ Путина.

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