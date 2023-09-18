Она считает, что долго это скрывать не получится.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров если не умер, то находится в тяжелом состоянии. Кремль сможет скрывать его смерть всего несколько дней, пока будет решать судьбу Чечни.

Такое мнение высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова в эфире 24 Канала. По ее словам, Кадыров полностью контролирует ситуацию в Чечне, но у него нет очевидного преемника - даже сын не сможет занять его место.

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Его смерть больше ослабит "партию войны", чем Путина, но может привести к обострению ситуации в Чечне. "Чем больше будет "загораться" ситуация в регионах, тем труднее будет справляться с этим всем Москве. И все это будет отвлекать российские силы с фронта. И это прекрасно", - добавила она.

Курносова отмечает, что обостриться ситуация может и в Дагестане, который сейчас сдерживает от протестов страх перед "кадыровцами". По ее словам, местные власти не могут полноценно контролировать ситуацию.

"В этом смысле может загореться и весь Северный Кавказ. И тут уже вообще непонятно, кто может эту ситуацию усмирить, потому что российские войска сейчас на фронте. А нацгвардия с этим бунтом не справится", - добавила оппозиционерка.

Состояние Кадырова: что известно

Напомним, в последние дни ходят слухи о том, что состояние Кадырова серьезно ухудшилось из-за болезни. Это подтвердили и в украинской разведке.

Вчера в Telegram-канале Кадырова опубликовали видео, где тот прогуливается по улице и призывает поступить так же тех, кто "не может отличить правду от лжи". При этом на ролике он говорит ни слова о своей болезни.

Днем чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев сообщил, что Кадыров умер. Официально это не подтверждают, однако российские журналисты выяснили, что к одной из московской больниц прибыли кортежи чеченской элиты.

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