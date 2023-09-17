За несколько часов до этого в российских СМИ появились многочисленные сообщения о его смерти.

Утром 17 сентября в российских СМИ начали появляться публикации со ссылкой на "источники", в которых утверждается, что Рамзан Кадыров умер.

В Telegram-канале лидера Чечни, который, по слухам, находится в коме, в ответ опубликовали видео с его прогулки под дождем на фоне хвойных деревьев и травы. В посте Кадыров отреагировал на "ложь в Интернете", не вдаваясь в подробности.

"Очень советую всем, кто в Интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, упорядочить мысли. Дождь прекрасно бодрит", - говорится в подписи к видео.

В двух роликах можно увидеть самого Кадырова, дорожку, деревья и газон Дата съемки, как и место, в котором было записано видео, неизвестны.

Слухи о болезни и смерти Кадырова - что надо знать

О возможном ухудшении состояния здоровья лидера Чечни говорят еще с начала 2023 года. Подозрения вызвало как то, что Рамзан Кадыров пропустил обращение президента Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ 21 февраля, так и нездоровый внешний вид чеченского лидера на последних его видео.

Предполагали, что Кадырова могли отравить по приказу российского диктатора Владимира Путина. Также предполагали, что он может находиться за границей – на лечении.

Слухи об ухудшении состояния здоровья Кадырова подтвердили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Представитель ГУР МО Андрей Юсов заметил, что "действительно, есть информация, что Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были - обострились и стали причиной такого состояния".

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