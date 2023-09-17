О смерти чеченского лидера сообщил оппозиционер Абубакар Янгулбаев. У здания ЦКБ в Москве отмечается очень странная обстановка.

В Москве, вероятно, скончался лидер Чечни Рамзан Кадыров после бодрой утренней пробежки, которой утром, 17 сентября, пыталась обмануть всех его пресс-служба из-за слухов о том, что он в коме.

О смерти Кадырова заявил чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев в Telegram. На фоне этой новости Кремль поднял вертолеты, к больнице Кадырова съезжаются кортежи чеченской элиты, сообщает проект ВЧК-ОГПУ.

"Со стороны Кремля в сторону Внуково один за другим вылетели два вертолета", - говорится в сообщении.

Также возле Центральной клинической больницы Москвы отмечается странная обстановка. Туда съезжаются "друзья" Кадырова на дорогих машинах: только за один час там замечены Майбах, Порш Кайен, четыре Гелендвагена, два BMW и так далее.

"В главную кремлевскую больницу один за другой заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с номерами других субъектов, но с жителями Чечни в салоне", - подмечается проект.

Уточняется, что чеченскую элиту пропускают в здание ЦКБ без досмотра, тогда как других приезжих тщательно проверяют.

Ранее сообщалось, что именно в этой больнице Кадырова пытались вылечить от смертельной болезни.

Слухи о болезни Кадырова - в ГУР подтвердили, что ему стало хуже

Напомним, слухи о смертельном заболевании Кадырова распространяются с начала 2023 года. Неладное заподозрили после того, как лидер Чечни внезапно пропустил обращение Путина к Совфеду РФ (21 февраля 2023 года). Была версия, что Кадырова могла отравить ФСБ РФ. В последние недели стали появляться сообщения о том, что Кадыров в коме. Тяжесть его состояния подтвердило Главное управление разведки Украины. Там прокомментировали, что у Кадырова обострились заболевания.

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