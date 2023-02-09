Родственники погибшего жаловались, что им отказали в организации прощания в Доме культуры, но в поселке нет такого здания.

Жители села Жирекен в Забайкалье (РФ) выступили против церемониальных похорон зека-"вагнеровца", осужденного за убийство.

Как сообщает местное издание "Чита.Ру", половина жителей села категорически против похорон с почестями "зажмуренного" в Украине зека Никиты Касаткина. Глава поселка Елена Когодеева заявила, что в селе происходят "баталии" из-за этих похорон.

"У нас действительно неоднозначная ситуация в поселке. Мужчина был осужден за убийство. Это было всего два-три года назад, у людей это в памяти. Половина поселка говорит: "Мы что, теперь из убийц героев будем делать?" Половина говорит, что он на "СВО" кровью искупил грехи. Поселок разделился на два лагеря, они там между собой баталии устраивают", - сказала Когодеева.

Родственники погибшего жаловались, что им отказали в организации прощания в Доме культуры. Но Когодеева ответила, что в поселке нет такого здания.

В конфликт вмешался глава района Виктор Наделяев, выступивший в защиту Касаткина. Чиновник заявил, что убийцу-"вагнеровца" надо похоронить с почестями.

"Это наши люди, они защищают нас с вами, защищают наше государство. Они герои, и мы воздадим им все почести", - заявил Наделяев.

В итоге в Минкультуры региона сообщили, что родственники Касаткина согласились устроить прощание с погибшим в доме его двоюродной тетки.

Зэки на войне против Украины

Пушечное мясо в России заканчивается быстро, поэтому главарь "Вагнера" Евгений Пригожин несколько месяцев назад лично начал вербовать заключенных на войну в Украине взамен на гарантии их освобождения из тюрем, если те выживут в боях.

Известны уже десятки случаев гибели на фронте ярых преступников и серийных убийц. На ноябрь значительной частью в рядах "вагнеровцев" были не наемники с боевым опытом, а именно зэки.

Пригожин полагается на силы заключенных во время бессмысленных штурмов украинских позиций, отправляя их с голыми руками без поддержки артиллерии. Такие действия "повара Путина" вылились в ужасные кадры усеянного трупами русских поля где-то на Бахмутском направлении.

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