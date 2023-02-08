У "вагнеровцев" большие проблемы с техникой и боеприпасами.

ЧВК "Вагнер", воюющая против Украины, оказалась на грани выживания из-за понесенных потерь, когда опытным убийцам пришлось з ранениями возвращаться в тыл, сообщает российское издание "ВЧК-ОГПУ".

"Вагнеру придется менять свой формат в корне. Раньше самой эффективной была тактика малых штурмовых групп, по сути - удачно примененный и многократно усиленный в военном плане опыт ИГИЛ", - сообщил изданию источник.

Он же жалуется, что теперь "для этого нет человеческого ресурса": "Опытные ветераны (убийцы – УНИАН) с серьезными травмами, которые уже воевать в полную силу не могут, превращаются в инструкторов и тыловых командиров. Но эта система требует подпитки новичками, в очень и очень больших количествах. Ветерана (убийцу – УНИАН) с залеченным позвоночником и с пластинами в тазу вы уже в штурмовой строй не вернете".

Видео дня

Также у "вагнеровцев" большие проблемы с техникой и боеприпасами.

Как пишет издание, в Генштабе ВС РФ надеялись, что "вагнеровцы", после боев с Соледаре, согласятся приткнуться к русской армии, но тогда появляется проблема в виде самого Пригожина: "Оставшиеся уже сами латанные-перелатанные, и с каждым днем все сложнее. Вагнер просто выживают".

Ранее о проблемах с живой силой в "Вагнера" писала британская разведка. Указывалось, что вербовка Пригожиным зэков заметно сократилась по сравнению с той же осенью 2022 года. Аналитики объясняли это конфликтом "повара Путина" с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

"Вагнеровцы" в Украине – Пригожин вербует зэков

В поисках пушечного мяса для будущих штурмов на Донбассе Пригожин начал вербовать заключенных на войну в Украину взамен на гарантии их освобождения из тюрем, если те выживут в боях.

Известны уже десятки случаев гибели на фронте отпетых преступников и серийных убийц.

Уже на ноябрь значительную часть в рядах "вагнеровцев" занимали не наемники с боевым опытом, а именно зэки.

Пригожин полагается на силы заключенных во время бессмысленных штурмов украинских позиций, отправляя их с голыми руками без поддержки артиллерии. Такие действия "повара Путина" вылились в ужасающие кадры усеянного трупами россиян поля где-то на Бахмутском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: