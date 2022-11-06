Сообщается, что ЧВК потеряла в Украине от 800 до 1000 наемников, а только за последние два месяца ликвидировали более 500 заключенных, завербованных в подразделения "Вагнера".

Владелец российской частной военной компании "Вагнера", известный как бизнесмен и "повар Путина", Евгений Пригожин продолжает полагаться на неэффективных осужденных для укомплектования своих сил для отправки на войну в Украину, а вместе с тем он пытается расширить свое влияние в регионах России.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), Пригожин отказался комментировать вопрос журналиста о продолжающейся вербовке в колониях Красноярского края, несмотря на то, что ранее открыто обсуждал участие заключенных в войне с российскими СМИ.

Однако, по данным, которые приводят в ISW, уже более 500 заключенных, завербованных в подразделения ЧВК "Вагнера", погибли за последние два месяца. Сообщается, что ЧВК потеряла в Украине от 800 до 1000 наемников, что свидетельствует о том, что осужденные составляют значительную часть сил "Вагнера" в Украине.

Видео дня

"Украинские разведчики также ранее сообщали, что много заключенных, страдающих инфекционными заболеваниями, заразили войска "Вагнера", на что Пригожин ответил, что он не проводит дискриминации по признаку болезни", - напоминают аналитики ISW.

Вместе с тем по мнению аналитиков, Пригожин пытается завуалировать свои усилия по укреплению своей независимой опоры власти апелляцией к концепции исторического единства России.

Ранее "повар Путина" заявлял, что "российский народ, бизнес, правительство и армия должны объединиться для борьбы за суверенитет России и ее большое будущее", уклонившись от вопроса журналиста о встрече с курскими бизнесменами по поводу организации "ополчений".

Комментарий Пригожина о российской "сплоченной армии" рядом с президентом РФ Путиным, вероятно, был тонко завуалированным сарказмом, учитывая, что он неоднократно критиковал российские Вооруженные силы во многих случаях.

Пригожин также признал, что является независимым субъектом, который, как ранее оценивал ISW, снимает с него некоторые обязательства перед Кремлем и Минобороны России.

Зависимость Путина от сил Пригожина вокруг Бахмута также дает Пригожину такие привилегии, как высказывание своей критики Кремля или российских вооруженных сил без существенных последствий, пишут аналитики.

Роль ЧВК Пригожина в войне РФ против Украины

Известно, что боевики ЧВК "Вагнер" активно участвуют в войне РФ против Украины.

В течение последних месяцев Пригожин прекратил делать вид, что не имеет отношения к ЧВК "Вагнера". В частности, он лично агитировал "зэков" в одной из колоний строгого режима на войну против Украины.

Позже российские СМИ раскрыли, что Пригожин завербовал более тысячи заключенных. Среди них маньяк-каннибал из Саратова.

Накануне Путин подписал закон, разрешающий мобилизовать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за ряд тяжелых преступлений. То есть этим документом Путин легализовал призыв зэков во время мобилизации.

Украинская разведка объясняет рекрут зэков в России нехваткой желающих воевать против ВСУ.

По словам многих военных экспертов, мобилизация заключенных и переброска их на войну в Украину не изменит ситуации на поле боя.

Вас также могут заинтересовать новости: