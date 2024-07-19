Пропагандист заявил, что в частном разговоре Путин отверг эту тему.

Правитель России Владимир Путин отказался говорить с пропагандистом Такером Карлсоном о демонах.

Об этом сам Карлсон рассказал в комментарии The Wall Street Journal, передает Bild. По его словам, в феврале после записи интервью уже ближе к ночи Путин отвел его на "частную" беседу без съемочной группы и охраны. Он провел его через Овальный зал Сенатского дворца Кремля. Длинный стол, за которым диктатор принимал западных лидеров перед войной, отодвинули в сторону.

Стоя в тени статуи Петра I, Путин сказал, что "обеспокоен тем, что вторжение в Украину может перерасти в ядерный конфликт".

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По словам Карлсона, Путин также пожаловался ему, что не разговаривал с Джо Байденом с самого начала войны. Не приведя каких-либо доказательств, диктатор заявил, что "некоторые члены администрации Байдена, которые имеют семейные корни в нынешней Украине, препятствовали мирным усилиям".

Карлсон попытался заговорить с Путиным о демонах, которыми якобы был одержим Гитлер, и заявил, что сам верит в нечистую силу. Но диктатор разочаровал его, не поддержав этот разговор.

Что Путин говорил на скандальном интервью Карлсону

В начале разговора диктатор сказал журналисту, что позволит себе "маленькую историческую справку, на 30 секунд или одну минуту". В итоге он читал Карлсону лекцию по собственной истории Украины и России не менее 25 минут.

Путин жаловался, что Россию не захотели принимать в НАТО и "водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями", а также заявил, что Польша заставила Гитлера начать Вторую мировую войну, потому что была "несговорчивой".

Кроме того, он продолжает уверять, что Россия не начинала войну против Украины, а пытается ее закончить.

Также Путин назвал отца президента Украины Владимира Зеленского фронтовиком, который воевал во Второй мировой войне.

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