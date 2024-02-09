Российский диктатор "выдал" пропагандистку заявление, "приправленное" ложью.

Российский диктатор Владимир Путин жестко опозорился во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которого называют манипулятором.

Главарь россиян утверждал, что отец украинского лидера Владимира Зеленского якобы "фронтовик", а это явно ложная информация. Во время беседы с Карлсоном диктатор "выдал" историю о якобы беседе с украинским коллегой и в ней жестко "прокололся".

"Я как-то с ним говорил (якобы с Владимиром Зеленским, - Ред.). Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов в Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик"...", - поделился Путин пропагандисткой заявлением, "приправленным" ложью. Кроме того, диктатор еще утверждал, что не будет говорить, как ему "ответил Зеленский", потому поскольку это "некорректно".

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Кто такой отец Владимира Зеленского - что надо знать

Отец Зеленского - Александр Семенович, родился в городе Кривой Рог Днепропетровской области 23 декабря 1947 года. Он ученый-профессор и доктор технических наук. Отец президента Украины исследует автоматизацию геолого-маркшейдерского обеспечения в горном деле.

Напомним, Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года.

Интервью Путина Карлсону - сегодня это стоит знать

Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону в России. Американский журналист специально для беседы приехал в Москву. В США за это Карлсона жестко раскритиковали.

Во время беседы диктатор, в частности, "выдавал" ложь о войне в Украине, в том числе о призрачных "целях противостояния". Стоит отметить, что россияне хотят "денацифицировать, денационализировать и демилитаризовать" Украину, поскольку им самим якобы "угрожает опасность".

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что первая цель интервью Карлсона с Путиным - "очеловечить упыря, убийцу и маньяка", а вторая касается президентских выборов в США.

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