Российский диктатор Владимир Путин жестко опозорился во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которого называют манипулятором.
Главарь россиян утверждал, что отец украинского лидера Владимира Зеленского якобы "фронтовик", а это явно ложная информация. Во время беседы с Карлсоном диктатор "выдал" историю о якобы беседе с украинским коллегой и в ней жестко "прокололся".
"Я как-то с ним говорил (якобы с Владимиром Зеленским, - Ред.). Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов в Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик"...", - поделился Путин пропагандисткой заявлением, "приправленным" ложью. Кроме того, диктатор еще утверждал, что не будет говорить, как ему "ответил Зеленский", потому поскольку это "некорректно".
Кто такой отец Владимира Зеленского - что надо знать
Отец Зеленского - Александр Семенович, родился в городе Кривой Рог Днепропетровской области 23 декабря 1947 года. Он ученый-профессор и доктор технических наук. Отец президента Украины исследует автоматизацию геолого-маркшейдерского обеспечения в горном деле.
Напомним, Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года.
Интервью Путина Карлсону - сегодня это стоит знать
Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону в России. Американский журналист специально для беседы приехал в Москву. В США за это Карлсона жестко раскритиковали.
Во время беседы диктатор, в частности, "выдавал" ложь о войне в Украине, в том числе о призрачных "целях противостояния". Стоит отметить, что россияне хотят "денацифицировать, денационализировать и демилитаризовать" Украину, поскольку им самим якобы "угрожает опасность".
Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что первая цель интервью Карлсона с Путиным - "очеловечить упыря, убийцу и маньяка", а вторая касается президентских выборов в США.