Он говорит, что поляки "вынудили" его.

Российский диктатор Путин заявил, что в 1939 году Польша "вынудила" Адольфа Гитлера начать войну.

В скандальном интервью американскому журналисту Таккеру Карлсону российский лидер повторял старые пропагандистские тезисы, однако в этот раз дошел до открытого оправдания действий Нацистской Германии.

"Поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши", - добавил он.

Что еще говорил Путин на интервью:

Российский диктатор пытался убедить Карлсона, что РФ "не начинала войну, а заканчивает ее". При этом на вопрос, удалось ли Москве достичь своих целей в Украине, он ответил "нет".

Также диктатор заявил, что отец президента Украины Владимира Зеленского был фронтовиком и воевал во Второй мировой. Известно, что он родился в 1947 году. Среди другие неадекватных заявлений Путина:

"На поле боя происходит боестолкновение, конкретный пример: украинские солдаты попали в окружение - это конкретный пример из жизни. Наши солдаты им кричат: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: "Русские не сдаются!" - и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают". "Украина в известном смысле - искусственное государство, созданное по воле Сталина". "Русский человек, российский человек думает больше о вечном, о нравственных ценностях".

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