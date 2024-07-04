По словам американского медийщика, об этом интервью он пытался договориться два года.

Скандально известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что вскоре мир якобы сможет увидеть его интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Карлсон сообщил в соцсети Х. По его словам, об этом интервью он пытался договориться два года, "особенно интенсивно" после того, как записал интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Похоже, мы получили интервью с Зеленским. Мы пытались в течение двух лет, и с особой интенсивностью после интервью с Путиным в феврале. Дело в том, чтобы донести до американцев крайне необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет позицию их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет вскоре", – написал Такер Карлсон.

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Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон – американский журналист, известный своими восхвалениями российского диктатора Владимира Путина и оправданием войны РФ против Украины. В частности, он распространял российский фейк о том, что США и Украина разрабатывали биологическое оружие.

В феврале он взялинтервью у главы Кремля Путина, где диктатор в очередной раз искажал факты и манипулировал историей, пытаясь оправдать вторжение в Украину. В частности, немалое количество времени Путин рассказывал Карлсону свою версию истории Украины – "историческая справка", как это окрестили в пропагандистских СМИ РФ, заняла 25 минут.

Впоследствии сам Карлсон заявил, что попытки Путина оправдать вторжение в Украину необходимостью провести "денацификацию" – это "самая тупая вещь" и попытка выставить украинцев "злом".

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