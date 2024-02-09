Российский диктатор в очередной раз искажал факты и манипулировал историей, пытаясь оправдать вторжение в Украину.

Российский диктатор Владимир Путин дал интервью экс-журналисту Fox-News Такеру Карлсону, который отличался украинофобными заявлениями и оправдывал российское вторжение в Украину. Разговор затянулся на два часа.

Традиционно Путин выдал свою версию истории Украины и еще немало несовместимых с реальностью заявлений. УНИАН собрал основные тезисы диктатора из нашумевшего интервью.

"Россия не начинала войну (против Украины) в 2022 году. Цель РФ – закончить войну, которую в 2014 году начала Украина".

Россия "не отказывалась от переговоров".

"Россию просто водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями".

"Венгры, живущие на западе Украины, хотели бы возвращения земель на историческую родину". При этом диктатор добавил, что якобы никогда не имел разговоров на эту тему с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Революцию Достоинства глава Кремля назвал "госпереворотом", который стал "политической ошибкой ЦРУ".

"Глобальная война противоречит здравому смыслу, это поставит человечество на грань уничтожения".

"Россия не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии или кому-то еще. Отправление войск Москва может рассмотреть в случае нападения".

"Российские гиперзвуковые ударные системы совершенствуются ежедневно, но это лишь вынужденный ответ.

Россия "добровольно и инициативно пошла на развал Советского Союза", рассчитывая на то, что это будет воспринято Западом как "приглашение к сотрудничеству и союзничеству".

"Россия и Украина рано или поздно договорятся".

Стоит отметить, что немалое количество времени Путин рассказывал Карлсону свою версию истории Украины. То, что в пропагандистских СМИ РФ назвали "исторической справкой", длилось 25 минут.

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Другие заявления Путина о войне против Украины

С начала полномасштабной войны российский диктатор Владимир Путин и другие представители власти РФ распространяют немало фейков об Украине. Другие же их заявления пытаются всячески оправдать вторжение на территорию суверенного государства.

Так, в начале февраля 2024 года Путин заявил, что это россияне хотели захватить Крым и Донбасс. Он подчеркнул подчеркнул, что "ничего бы не происходило" в вопросах Крыма и Донбасса, если бы не "настроение общества" в России.

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