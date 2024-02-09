Путин дал интервью Такеру Карлсону / коллаж УНИАН, скриншоты из видео

Российский диктатор Владимир Путин дал интервью экс-журналисту Fox-News Такеру Карлсону, который отличался украинофобными заявлениями и оправдывал российское вторжение в Украину. Разговор затянулся на два часа. 

Традиционно Путин выдал свою версию истории Украины и еще немало несовместимых с реальностью заявлений. УНИАН собрал основные тезисы диктатора из нашумевшего интервью

  • "Россия не начинала войну (против Украины) в 2022 году. Цель РФ – закончить войну, которую в 2014 году начала Украина".
  • Россия "не отказывалась от переговоров". 
  • "Россию просто водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями".
  • "Венгры, живущие на западе Украины, хотели бы возвращения земель на историческую родину". При этом диктатор добавил, что якобы никогда не имел разговоров на эту тему с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
  • Революцию Достоинства глава Кремля назвал "госпереворотом", который стал "политической ошибкой ЦРУ".
  • "Глобальная война противоречит здравому смыслу, это поставит человечество на грань уничтожения".
  • "Россия не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии или кому-то еще. Отправление войск Москва может рассмотреть в случае нападения".
  • "Российские гиперзвуковые ударные системы совершенствуются ежедневно, но это лишь вынужденный ответ.
  • Россия "добровольно и инициативно пошла на развал Советского Союза", рассчитывая на то, что это будет воспринято Западом как "приглашение к сотрудничеству и союзничеству".
  • "Россия и Украина рано или поздно договорятся".

Стоит отметить, что немалое количество времени Путин рассказывал Карлсону свою версию истории Украины. То, что в пропагандистских СМИ РФ назвали "исторической справкой", длилось 25 минут.

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Другие заявления Путина о войне против Украины

С начала полномасштабной войны российский диктатор Владимир Путин и другие представители власти РФ распространяют немало фейков об Украине. Другие же их заявления пытаются всячески оправдать вторжение на территорию суверенного государства.

Так, в начале февраля 2024 года Путин заявил, что это россияне хотели захватить Крым и Донбасс. Он подчеркнул подчеркнул, что "ничего бы не происходило" в вопросах Крыма и Донбасса, если бы не "настроение общества"  в России.

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