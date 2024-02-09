Российский диктатор Владимир Путин дал интервью экс-журналисту Fox-News Такеру Карлсону, который отличался украинофобными заявлениями и оправдывал российское вторжение в Украину. Разговор затянулся на два часа.
Традиционно Путин выдал свою версию истории Украины и еще немало несовместимых с реальностью заявлений. УНИАН собрал основные тезисы диктатора из нашумевшего интервью.
- "Россия не начинала войну (против Украины) в 2022 году. Цель РФ – закончить войну, которую в 2014 году начала Украина".
- Россия "не отказывалась от переговоров".
- "Россию просто водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями".
- "Венгры, живущие на западе Украины, хотели бы возвращения земель на историческую родину". При этом диктатор добавил, что якобы никогда не имел разговоров на эту тему с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
- Революцию Достоинства глава Кремля назвал "госпереворотом", который стал "политической ошибкой ЦРУ".
- "Глобальная война противоречит здравому смыслу, это поставит человечество на грань уничтожения".
- "Россия не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии или кому-то еще. Отправление войск Москва может рассмотреть в случае нападения".
- "Российские гиперзвуковые ударные системы совершенствуются ежедневно, но это лишь вынужденный ответ.
- Россия "добровольно и инициативно пошла на развал Советского Союза", рассчитывая на то, что это будет воспринято Западом как "приглашение к сотрудничеству и союзничеству".
- "Россия и Украина рано или поздно договорятся".
Стоит отметить, что немалое количество времени Путин рассказывал Карлсону свою версию истории Украины. То, что в пропагандистских СМИ РФ назвали "исторической справкой", длилось 25 минут.
Другие заявления Путина о войне против Украины
С начала полномасштабной войны российский диктатор Владимир Путин и другие представители власти РФ распространяют немало фейков об Украине. Другие же их заявления пытаются всячески оправдать вторжение на территорию суверенного государства.
Так, в начале февраля 2024 года Путин заявил, что это россияне хотели захватить Крым и Донбасс. Он подчеркнул подчеркнул, что "ничего бы не происходило" в вопросах Крыма и Донбасса, если бы не "настроение общества" в России.