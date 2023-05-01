Медведев признал, что русские используют Twitter "в своих пропагандистских интересах".

Twitter ограничил к показу пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в котором он обзывал поляков и угрожал Варшаве. Одиозный российский политик "в долгу не остался" и обвинил Илона Маска в том, что тот якобы "прогнулся" под США и Украину.

В ответе пропагандистам "РИА Новости" Медведев заявил, что "Илон явно не справился с этим заданием": "Twitter" прогнулся под Госдепом и хох**ми. Поступил так же, как когда-то с Трампом".

Вместе с тем Медведев признал, что русские используют Twitter "в своих пропагандистских интересах".

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"А если серьёзно, то обойдёмся и без него. В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента. Мы вполне цинично использовали её для продвижения наших пропагандистских целей", - сказал вечно пьяный Медведев.

Скандалист добавил, что "главная задача" России совсем иная - якобы поубивать "у*ронацистов" и нанести всем "разгромное поражение", включая, как он выразился, "мерзкую Польшу".

Медведев оскорбил Польшу - последнее

29 апреля Медведев, реагируя на закрытие российской школы при посольстве РФ в Варшаве, призвал в Twitter "истреблять" поляков, "как крыс". Поляки сразу ответили Медведеву, чтобы тот не злоупотреблял спиртными напитками, намекнув при этом на ограниченный интеллект российского политика.

Медведев в Twitter - главное

10 апреля бизнесмен Илон Маск отказался удалить скандальный твит Медведева, в котором тот написал, что Украина "никому не нужна", поэтому она "исчезнет".

В этой связи Медведев назвал Маска "новым лицом США" и "предрек" ему президентство. "В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больше, чем у того же Трампа или тем более Байдена - тот же самый этот легендарный Илон. Это тоже было бы интересное развитие событий", - утверждал Медведев.

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