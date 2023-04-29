Российский чиновник заявил, что Польша не должна существовать для России.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев не смог пройти мимо сообщения о выселении школы при посольстве РФ в Варшаве. Он призвал разорвать дипломатические отношения с Польшей.

"Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей", - написал Медведев в своем аккаунте в Twitter.

При этом он считает, что Польша не должна существовать для России, "пока у власти нет никого, кроме русофобов, а в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс".

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Выселение школы при посольстве РФ в Варшаве - что известно

Власти Варшавы выселяют школу при посольстве Российской Федерации. Россяинам дали время до вечера 29 апреля, чтобы освободить помещения.

Кремлевские пропагандисты сразу начали писать о "захвате" школы. При этом россияне собирают чемоданы под "Прощание славянки", которую включили представители РФ на территории школы. Такое поведение вызвало у местных правоохранителей, которые контролируют процесс, недоумение.

В свою очередь российский посол Сергей Андреев пригрозил Варшаве "протестом".

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