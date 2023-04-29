Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев не смог пройти мимо сообщения о выселении школы при посольстве РФ в Варшаве. Он призвал разорвать дипломатические отношения с Польшей.
"Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей", - написал Медведев в своем аккаунте в Twitter.
При этом он считает, что Польша не должна существовать для России, "пока у власти нет никого, кроме русофобов, а в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс".
Выселение школы при посольстве РФ в Варшаве - что известно
Власти Варшавы выселяют школу при посольстве Российской Федерации. Россяинам дали время до вечера 29 апреля, чтобы освободить помещения.
Кремлевские пропагандисты сразу начали писать о "захвате" школы. При этом россияне собирают чемоданы под "Прощание славянки", которую включили представители РФ на территории школы. Такое поведение вызвало у местных правоохранителей, которые контролируют процесс, недоумение.
В свою очередь российский посол Сергей Андреев пригрозил Варшаве "протестом".