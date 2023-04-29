Школу при посольстве РФ выселяют, у МИД Лаврова истерят о "вторжении".

Власти Варшавы выселяют школу россиян при посольстве РФ. Однако русские решили уйти "ярко" - под советскую песнь "Прощание славянки".

Как утверждают пропагандистские СМИ, власти Польши дали россиянам время до вечера освободить помещения.

В традиционной манере кремлевские пропагандисты пишут о "захвате" школы, в то время их сограждане пакуют чемоданы под наблюдением полиции. На территории школы представители РФ включили "Прощание славянки", что вызвало у местных правоохранителей недоумение. Но все покамест проходит относительно тихо.

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Российский посол Сергей Андреев тем временем пригрозил Варшаве "протестом". "Мы найдем место для продолжения работы школы. Она продолжит работу в других помещениях дипломатической миссии.... Реакция будет...Решение на этот счет будет приниматься в центре".

В МИД РФ, в свою очередь, истерят о "вторжении" на территорию школы и "вопиющем нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях". "Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России", - говорится в сообщении российского министерства.

Поддержка россиянами войны против Украины

В настоящее время агрессию против украинцев поддерживает 75% россиян.

Вместе с тем в России растут пессимистические настроения по поводу будущего своей страны.

Это не мешает россиянам посещать пропагандистские акции, например, концерты с Путиным относительно незаконного "присоединения" украинских территорий.

За рубежом россиян часто уличают в поддержке "русского мира" и армии захватчиков, а также в нападениях на украинцев.

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