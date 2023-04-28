Россия пытается расшатать социально-политическую ситуацию в Молдове.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на "черный список" россиян, которым Молдова запретила въезд в страну, в том числе на "бан" Кишинева Владимиру Путину.

В своем Telegram бывший президент РФ в традиционной для себя хамоватой манере назвал премьера Молдовы Дорина Речана, ранее объявившего о решении правительства, "загадочным существом".

В том же сообщении Медведев обиженно добавил, что в Молдову сейчас из российского руководства и так никто не собирается. Но тут же добавил, что считает Молдову несуществующей страной.

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"А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники её продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чём разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они - молдаване или румыны", - размечтался одиозный политик.

После потока оскорблений в адрес властей Молдовы Медведев попросил в грубоватой форме президента страны Майю Санду и премьера Речана "уважать" несуществующий "суверенитет" оккупированного Россией Приднестровья.

Черный список Молдовы - главное

Накануне премьер Молдовы Дорин Речан объявил о составлении "черного списка" россиян, которым отныне запрещен въезд в страну. Среди невъездных граждан РФ - Владимир Путин.

Другие подробности Речан рассказывать отказался. По его словам, в "черном списке" содержатся фамилии российских чиновников, а также известных артистов, которые поддерживают вторжение России в Украину.

Ситуация в Молдове - участие РФ в дестабилизации

На фоне российско-украинской войны Россия пытается расшатать социально-политическую ситуацию и в Молдове, в том числе, чтобы использовать ресурсы подконтрольных боевиков Приднестровья против Украины.

Украина, а потом и страны Запада, неоднократно предупреждали Молдову насчет запланированных Москвой провокаций. Позже в Кишиневе прошла волна оплаченных пророссийскими силами митингов.

В конце марта 2023-го президент страны Майя Санду уже открыто заявила, что Кремль пытается использовать ее страну в войне против Украины, как и Беларусь.

Санду, в отличие от своего предшественника, ставленика Москвы Додона, твердо избрала путь евроинтеграции. Более того, Кишинев намерен полностью отказаться от российских энергоносителей. Сделать это власти планируют в течение двух лет.

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