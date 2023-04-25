По убогой логике экс-президента Рф, Техас якобы намерен отделиться от Соединенных Штатов.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Илона Маска реальным кандидатом на пост президента США. Ранее между выжившим из ума российским политиком и американским миллиардером неоднократно случались публичные конфликты в сети, но в последнее время отношение Маска к российской пропаганде в Twitter стало чрезмерно лояльным.

"Сейчас очень много говорят про того же самого Илона Маска как новое лицо новых Соединенных Штатов. В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больше, чем у того же Трампа или тем более Байдена - тот же самый этот легендарный Илон. Это тоже было бы интересное развитие событий", - цитирует ТАСС Медведева.

В том же выступлении Медведев "предрек" Америке распадом. По убогой логике экс-президента Рф, Техас якобы намерен предъявить Соединенным Штатам какие-то сепаратистские претензии. Медведев придумал, что власти Техаса уже готовят почву к какому-то "референдуму".

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"Техас уже начал готовится к проведению референдума, в 2021 году республиканцы в штате Техас разработали закон о независимости Техаса, и закон самого Техаса о референдуме, юридическое обоснование тоже придумали - нарушение первой статьи Конституции Техаса... Не знаю, как вы, но я буду болеть за Техас", - питает надежды Медведев.

Не обошлось и без традиционных запугиваний применением ядерного оружия в случае распада России, добавив, что "империи не распадаются без последующих войн".

Маск и Медведев - последние новости

10 апреля бизнесмен Илон Маск отказался удалить скандальный твит Медведева, в котором тот написал, что Украина "никому не нужна", поэтому она "исчезнет".

Вместе с тем еще в октябре 2022 года Илон Маск потроллил Медведева в Twitter вопросом "Как дела в Бахмуте?", назвав российского политика "довольно неплохим троллем".

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