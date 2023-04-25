Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Илона Маска реальным кандидатом на пост президента США. Ранее между выжившим из ума российским политиком и американским миллиардером неоднократно случались публичные конфликты в сети, но в последнее время отношение Маска к российской пропаганде в Twitter стало чрезмерно лояльным.
"Сейчас очень много говорят про того же самого Илона Маска как новое лицо новых Соединенных Штатов. В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больше, чем у того же Трампа или тем более Байдена - тот же самый этот легендарный Илон. Это тоже было бы интересное развитие событий", - цитирует ТАСС Медведева.
В том же выступлении Медведев "предрек" Америке распадом. По убогой логике экс-президента Рф, Техас якобы намерен предъявить Соединенным Штатам какие-то сепаратистские претензии. Медведев придумал, что власти Техаса уже готовят почву к какому-то "референдуму".
"Техас уже начал готовится к проведению референдума, в 2021 году республиканцы в штате Техас разработали закон о независимости Техаса, и закон самого Техаса о референдуме, юридическое обоснование тоже придумали - нарушение первой статьи Конституции Техаса... Не знаю, как вы, но я буду болеть за Техас", - питает надежды Медведев.
Не обошлось и без традиционных запугиваний применением ядерного оружия в случае распада России, добавив, что "империи не распадаются без последующих войн".
Маск и Медведев - последние новости
10 апреля бизнесмен Илон Маск отказался удалить скандальный твит Медведева, в котором тот написал, что Украина "никому не нужна", поэтому она "исчезнет".
Вместе с тем еще в октябре 2022 года Илон Маск потроллил Медведева в Twitter вопросом "Как дела в Бахмуте?", назвав российского политика "довольно неплохим троллем".