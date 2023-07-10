Топовые арестанты сообщают, что генерала арестовали.

Русский генерал Сергей Суровикин до сих пор не появляется на публике после мятежа "Вагнера". Поговаривают, что он находится в СИЗО.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", генерал может находиться в спецблоке Матросской тишины в СИЗО 99/1.

"Среди VIP-арестантов сегодня начала "гулять" информация, будто Сергей Суровикин в конце прошлой недели заехал в СИЗО 99/1 (спецблок Матросской тишины)", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, "ВЧК-ОГПУ" пока не удалось найти подтверждение этой информации. С точностью можно сказать только то, что дома он так и не появлялся.

Со временем семья прокомментировала исчезновение Суровикина. Родные были немногословны.

"Мы молимся за него", - сказали родные Суровикина его знакомым.

Исчезновение Суровикина

После мятежа "Вагнера" генерал Сергей Суровикин исчез. По данным СМИ, он находился в СИЗО "Лефортово".

Во время мятежа Пригожина генерал Сергей Суровикин мог знать о планах Пригожина. Вчера сообщалось, что с российским генералом Сергеем Суровикиным действительно нет связи. Его проверяют на причастность к восстанию "Вагнера". Впрочем, он не находится в СИЗО Лефортово.

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