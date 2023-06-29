Люди из окружения генерала начали выходить на связь после исчезновения. Очевидно, происходили определенные "профилактические мероприятия спецслужб".

С русским генералом Сергеем Суровикиным действительно нет связи. Его проверяют на причастность к восстанию "Вагнера". Впрочем, он не находится в СИЗО Лефортово.

Об этом сообщил информированный источник проекта "ВЧК-ОГПУ". По данным собеседника, информация об содержании Суровикина в Лефортово - фейк. Но он действительно исчез.

"Тем не менее, с Суровикиным действительно пока нет связи. Местонахождение также неизвестно. В отношении него действительно проводятся разбирательства относительно его причастности к мятежу, поскольку он непосредственно был заинтересован в снятии Герасимова и Шойгу. Среди своего окружения Суровикин начал открыто критиковать Герасимова и Шойгу еще до того, как это начал делать Пригожин", - сказал собеседник.

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В то же время другой источник сообщил проекту, что ситуация с исчезновением генерала Суровикина становится понятнее.

"Собственно, таинственности в истории с Суровикиным все меньше. Его жена говорит, что все будет нормально и скоро с ним смогут пообщаться. Люди из его окружения один за другим начали выходить на связь после исчезновения на двое суток. Можно понять, что были какие-то профилактические меры со стороны соответствующих органов. Но до арестов, видимо, не дойдет", - сказал источник.

Куда исчез Суровикин?

Как сообщал УНИАН, вчера российские военкоры сообщили, что генерал Сергей Суровикин находится в СИЗО "Лефортово" с 25 июня. Источники, близкие к Министерству обороны РФ, подтвердили информацию об аресте генерала Сергея Суровикина в связи с мятежом "Группы Вагнера".

По данным росСМИ, Суровикин третий день не выходит на связь со своей семьей, его охрана тоже не отвечает. Вместе с тем, в ISW прогнозируют, что Кремль может использовать генерала армии Российской Федерации Сергея Суровикина как козла отпущения. Его могут использовать для оправдания возможной перестройки российского военного руководства.

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