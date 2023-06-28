Он загремел туда буквально на следующий день после завершения пригожинского мятежа.

Российский военкор Владимир Романов заявил, что генерал Сергей Суровикин находится в СИЗО с 25 июня.

По сведениям Романова он находится в "Лефортово", однако причины, по которой его забрали, не сообщил. Официально эти данные не подтверждены.

Примечательно, что его прикрыли сразу после окончания вооруженного мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Как сообщил Центр "Досье" генерал Суровикин был почетным членом этой ЧВК с 2017 года. И по данным издания New York Times, он мог знать о подготовке мятежа Пригожина.

Видео дня

В Кремле отреагировали на эти данные. Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал спекуляцией соответствующую статью NYT.

Допольнено 22:00. Источники, близкие к Министерству обороны РФ подтвердили журналистам издания The Moscow Times информацию об аресте генерала Сергея Суровикина в связи с мятежом "Группы Вагнера".

"Там история с ним была не "ОК". Для власти. Больше ничего не могу говорить", – заявил первый источник.

"В руководстве сказали, что сегодня о нём будут новости. В контексте Пригожина. Видимо он [Суровикин] выбрал сторону [Пригожина во время мятежа] и его за яйца хватанули", – сказал второй источник издания.

Напомним, генерал Сергей Суровикин - бывший главнокомандующий российскими войсками в Украине. В январе на эту должность был назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а Суровикин стал его заместителем.

Военный Мятеж Пригожина

На выходных в РФ произошли неординарные события - главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин затеял военный переворот. Он и его наемники вздумали идти на Москву, однако недоходя до белокаменной несколько сот километров Пригожину позвонил Лукашенко и попросил закончить переворот.

Главарь наемников согласился и теперь перебрался в Беларусь, а за устроенный мятеж Кремль пообещал Пригожина извинить.

Вас также могут заинтересовать новости: