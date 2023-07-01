В ситуации с генералом ключевую роль играет влияние министра обороны Сергея Шойгу.

Русский генерал Сергей Суровикин до сих пор находится в изоляции.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на информированный источник, в ситуации с Суровикиным "кто-то давит". В частности, в изоляции генерала держит министр обороны Сергей Шойгу.

"Сергей Суровикин продолжает оставаться в изоляции, поскольку "кто-то давит". Под "кто-то" подразумевается в первую очередь министр Шойгу. Однако, людей из его окружения не трогают, а семье обещают, что он все же окажется на свободе", - говорится в сообщении.

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Что случилось с Суровикиным?

Российские военкоры сообщили, что генерал Сергей Суровикин находится в СИЗО "Лефортово" с 25 июня. По данным росСМИ, Суровикин третий день не выходит на связь со своей семьей, его охрана тоже не отвечает.

Генерал исчез после мятежа "Вагнера". Во время мятежа Пригожина генерал Сергей Суровикин мог знать о планах Пригожина. Вчера сообщалось, что с российским генералом Сергеем Суровикиным действительно нет связи. Его проверяют на причастность к восстанию "Вагнера". Впрочем, он не находится в СИЗО Лефортово.

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