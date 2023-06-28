Сегодня Россия как никто другой заинтересована в том, чтобы Украины стала членом НАТО.

Россия на самом деле прямо заинтересована в том, чтобы Украина стала членом НАТО. Очевидность этого не видна только из бункера. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая сегодня в в Верховной Раде.

"Для России сейчас было бы правильным просить, чтобы Украину приняли в НАТО. Потому что члены НАТО обороняются, не уничтожают. Государства НАТО защищают народы, а не бросаются на соседей, чтобы уничтожить их будущее", – заявил Зеленский.

Он отметил, что Россия, которая сейчас входит в период внутренней нестабильности, как никто другой заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах.

"А следовательно Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО. Это кому-то может быть не видно из московских или валдайских бункеров. Весь мир это видит", – заявил украинский президент.

Украина и НАТО – последние новости

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, на ближайшем саммите НАТО Украина хотела бы получить приглашение на вступление в Альянс "с открытой датой". Кроме того, между Украиной и партнерами идут консультации о получении более срочных гарантий безопасности.

Канцлер Германии Олаф Шольц на днях заявил, что пока Украина может рассчитывать только на долгосрочные гарантии безопасности, но никак не на членство в НАТО. Поэтому июльский саммит Альянса будет посвящен вопросам поддержки Украины, но не принятия ее в свои ряды.

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