Политик в очередной раз пригрозил Западу ядерной войной.

Зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев обозвал итальянского министра обороны "редким чудаком на букву "м" и, традиционно, заявил, что новые виды вооружения никак на ход войны не повлияют.

Свой очередной пост Медведев выложил на фоне слухов о возможной передаче Украине западных истребителей.

"Соседи одарённого министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли ещё дальше. Твердят о том, что всё вооружение, которым располагает НАТО, должно быть "вот прямо сейчас" предоставлено Киеву. И истребители, и сотни танков, и дальнобойные ракетные системы. Типа только так можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну", -жалуется Медведев.

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Политик в очередной раз пригрозил Западу ядерной войной: "Если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху".

В Европе обсуждают передачу Украине самолетов - какие истребители могут появиться у ВСУ

В OП не скрывали надежд, что февральский "Рамштайн" будет авиационным. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что международные партнеры уже начали работать над вопросом передачи Украине реактивных истребителей F-16.

Если Украина получит самолеты западного производства, это, с большой вероятностью, будут именно F-16. Ведь это самая распространенная модель современных боевых самолетов, находящихся на вооружении многих стран и производящихся сегодня, считает военный историк Андрей Харук.

Также, по мнению Харука, Украине могут передать шведские истребители Grippen, Eurofighter, состоящих на вооружении нескольких стран, например, Италии и Испании, или даже французских Rafale. Они - одни из лучших, совершенных и популярных в мире.

Военная помощь от Запада – ключевое на сегодня

На днях Германия после многомесячных дебатов с союзниками одобрила поставку и реэкспорт Украине боевых танков Leopard. Таким образом, Польша и другие европейские государства смогут поставить украинским военным немецкую бронетехнику.

Вслед за Германией о передаче боевых танков - модернизированных Abrams - сообщил американский глава Джо Байден. Однако из-за сложной логистики и ограниченных запасов техники поставки задержатся, по разным подсчетам, до нескольких месяцев.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ надо до 500 танков для активного продвижения вперед.

Запад, в свою очередь, начал активное обсуждение передачи Украине боевой авиации. В Париже уже с осторожностью допустили, что среди вариантов, в частности, французские истребители.

27 января также стало известно о передаче Германией ракет к уже имеющемуся у ВСУ противовоздушному комплексу Iris-T.

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