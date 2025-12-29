Хозяйственный суд заблокировал формирование нового наблюдательного совета АО "Украинские распределительные сети", которое управляет государственными пакетами облэнерго (Николаев-, Харьков-, Хмельницк-, Черкассы-, Тернополь-, Запорожьеоблэнерго) до завершения судебного спора. Об этом сообщил Партнер практики разрешения споров Juscutum Алексей Гнатенко, который будет осуществлять юридическое сопровождение данного дела, в комментарии для Energy Club.

Он сообщил, что судебное решение это результат заявления истца Андрея Кострицы, президента Energy Club, экс-независимого члена "УРМ", который оспаривает свое досрочное увольнение с должности члена наблюдательного совета компании.

Юрист пояснил, что на сегодня существует намерение Андрея Кострицы подать иск в Хозяйственный суд города Киева к Министерству энергетики Украины и АО "Украинские распределительные сети". Такое желание истец выразил в связи с тем, что расторжение с ним договора как независимого члена наблюдательного совета УРМ произошло с нарушением закона и связано со скандалами в энергетическом секторе, к которым клиент не имел отношения. Алексей Гнатенко добавил, что на первом этапе защиты прав клиента состоялось подача заявления в суд "об обеспечении иска до подачи искового заявления", для того чтобы минимизировать риски действий, которые могут усложнить эффективную защиту в будущем.

Исковое заявление клиента в суд содержит требования остановить решение, изложенное в форме приказа №505 от 09.12.2025, в соответствующей части; запретить комиссии по отбору (образованной в соответствии с постановлением КМУ №1596 от 03.12.2025) совершать действия в рамках конкурсного отбора; запретить АО "Украинские распределительные сети" заключать договоры с новыми членами наблюдательного совета, регистрировать изменения в ЕГР/других реестрах и проводить первые заседания нового состава наблюдательного совета - до разрешения спора по существу.

По словам Гнатенко, суд частично удовлетворил заявление. В частности, суд запретил АО "Украинские распределительные сети" совершать действия по заключению гражданско-правовых договоров с новыми членами наблюдательного совета; регистрации изменений в персональный состав наблюдательного совета в ЕГР или других реестрах; проведения первых заседаний нового состава наблюдательного совета - до решения дела по существу и вступления решения в законную силу.

В остальных требованиях суд отказал.

По словам адвоката, если обеспечение иска применено до подачи иска, заявитель должен предъявить иск в течение 10 дней со дня вынесения определения. Также постановление может быть обжаловано, но обжалование не останавливает его исполнения. "В дальнейшем мы подготовим и подадим иск в установленный процессуальный срок и продолжим представительство и защиту интересов клиента в суде до рассмотрения спора по существу", - отметил Гнатенко.

Ранее сообщалось, что государственную компанию "УРМ" возглавил соратник и. о. министра Артема Некрасова - Александр Похилко. По данным СМИ, чиновники долгое время работали вместе в различных организациях. В частности, еще в 2000-х оба работали на "Сумыоблэнерго", а позже - на госпредприятиях "Зоря-Машпроект" и "Калушская ТЭЦ-Новая".

Напомним, в декабре 2022 года Артема Некрасова по представлению экс-министра энергетики Германа Галущенко назначили и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель", а в августе 2025 года он получил должность первого заместителя министра энергетики Светланы Гринчук.

Светлана Гринчук вместе с Германом Галущенко фигурировала в так называемых "пленках Миндича", которые НАБУ частично обнародовало в рамках операции "Мидас" о коррупции в "Энергоатоме". 19 ноября Верховная Рада уволила их с занимаемых должностей. Впрочем, Некрасов не только сохранил свою должность, но и был назначен и.о. министра энергетики.

