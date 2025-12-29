Стало известно, когда в украинский прокат выйдет ромком с Зендеей и Робертом Паттинсоном

В украинский прокат фильм "Любит не любит" выйдет 2 апреля 2026 года.

Вышел украинский тизер-трейлер романтической комедии "Драма" (The Drama) с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях, которая в нашем прокате получила локализованное название "Любит не любит".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Green Light Films, в украинский прокат фильм выйдет 2 апреля 2026 года.

Что известно о фильме

Лента рассказывает о помолвленной паре, чьи отношения оказываются под угрозой из-за неожиданных событий накануне свадьбы.

Героиня Зендеи ("Суперники", франшизы "Человек-паук", "Дюна", сериал "Эйфория"), Эмма Гарвуд, работает в книжном магазине Mission Books, а персонаж Роберта Паттинсона ("Бэтмен", "Микки-17", "Маяк", "Тенет", франшиза "Сумерки"), Чарли Томпсон, является директором вымышленного Кембриджского художественного музея. Таким образом, влюбленных объединяют не только романтическое чувство, но и любовь к книгам и искусству.

Также в фильме сыграли Мамуду Ати ("Мир Юрского периода 3: Доминион", "Виды доброты"), Алана Хаим ("Локричная пицца", "Битва за битвой") и Хейли Гейтс ("Неограненные драгоценности", "Соперники").

Снял ленту норвежский режиссер и сценарист Кристоффер Боргли, для которого это уже второй крупный проект для студии A24 – в 2023 году он снял для них комедийное фэнтези "Сценарий сна" с Николасом Кейджем.

Оригинальня промокампания

В начале декабря 2025 года в американской газете The Boston Globe появилось объявление о якобы помолвке Зендеи и Роберта Паттинсона, которое вызвало волну обсуждений среди поклонников. Впоследствии выяснилось, что это часть промокампании к релизу "Любит не любит".

Объявление, стилизованное под классическую газетную заметку, содержало портрет актеров и имена их персонажей – Эммы Гарвуд и Чарли Томпсона. Редакция согласилась на публикацию, потому что события ленты разворачиваются в Бостоне, где также проходили съемки.

Фейковое сообщение фактически повторяет постер "Любит не любит", который стал первым публичным тизером проекта. Изображение впоследствии появилось и в официальных соцсетях A24 и Зендеи.

В объявлении была указана дата "свадьбы" – 3 апреля 2026 года, что совпадает с запланированным международным релизом фильма.

Сразу три фильма с Зендеей и Робертом Паттинсоном в 2026 году

Отметим, что "Драма" – это не единственный совместный проект Зендеи и Паттинсона, запланированный к выходу на 2026 год. Также в следующем году звездные актеры должны появиться вместе в третьем фильме франшизы "Дюна" Дени Вильнева и масштабном эпосе Кристофера Нолана "Одиссея".

