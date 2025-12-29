Режиссер говорит, что фанаты узнают, чем все должно закончиться.

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил, что судьба франшизы "Аватар" после третьего фильма "Огонь и пепел" остается неопределенной.

В интервью Entertainment Weekly он заверил, что готов публично раскрыть финал истории, если студия не даст зеленый свет продолжению фильмов. "Я не знаю, пойдет ли сага дальше. Надеюсь, что да. Но каждый раз мы вынуждены доказывать бизнес-целесообразность", - пояснил режиссер.

Режиссер также не исключает, что может превратить сценарии будущих фильмов в романы. По его словам, в мире "Аватар" уже создан огромный пласт культуры, предысторий и деталей персонажей, которые заслуживают "канонической записи". Поэтому, если четвертая и пятая части так и не будут сняты, он проведет пресс-конференцию и раскроет запланированные сюжетные линии:

Видео дня

"Если мы не сможем снять четвертую и пятую части, по любой причине, я просто выйду и расскажу, что мы собирались сделать".

Напомним, фильм "Аватар: Огонь и Пепел" вышел в прокат в начале декабря - через три года после второй части серии. Фильм стартовал в Соединенных Штатах Америки с кассовыми сборами 88 миллиона долларов, а мировые сборы ленты уже достигли 450 миллионов.

Выход "Аватар 4", небольшая часть которого уже была снята Кэмероном и некоторыми ключевыми актерами во время производства двух предыдущих частей, пока запланирован на 2029 год, а пятую часть планируют выпустить в 2031 году.

Вас также могут заинтересовать новости: