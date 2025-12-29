Использование россиянами спутников Starlink требует вмешательства SpaceX, - эксперт

По словам "Флеша", россияне могут завозить ударные беспиолтники "Молния" в тыл двумя способами.

Российские оккупанты продолжают атаковать наши объекты беспилотниками, которыми управляют через спутники Starlink. Об этом в своем Telegram-канале написал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов, выложив видео с атакой вражеского беспилотника в Полтавской области.

Он отметил, что враг управляет беспилотниками не через мобильную связь.

"И если атаки Николаева по дальности полета можно объяснить, то вот атака Полтавской области - это загадка", - отметил "Флеш".

Видео дня

Бескрестнов рассказал, что пока рассматривает два варианта, которые могут это объяснить: запуск "Молний" диверсионно-разведывательными группами или их запуск с другого беспилотника, который подвез их в тыл.

"Тема со "Старлинком" сложная. Его нельзя подавить силами РЭБ. Для глобального решения проблемы нужна только активная помощь SpaceX, причем не на уровне возможностей МО или ВСУ", - подчеркнул "Флеш".

Как враг использует Starlink

Как сообщал УНИАН, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что враг адаптировал FPV-дрон "Молния" для воздушной разведки, установив на него Starlink и камеру с трехосной стабилизацией.

Российские разработчики интегрировали в аппарат микрокомпьютер Raspberry Pi 5, а также китайский Mini PC F8, промаркированный российским брендом Raskat (ООО "НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ") с установленной лицензионной операционной системой Windows 11.