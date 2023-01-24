Кулеба рассказал, о чем разговаривал с одним "европейским коллегой".

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул, что европейские партнеры начали работать над поставкой Украине истребителей F-16.

В частности, Кулеба опубликовал в Facebook свой диалог с европейским коллегой: "Теперь F16? - Да. - Беру в работу, дружище".

По словам главы МИД Украины, он получил такой вопрос от одного "европейского коллеги" и дал ему вышеуказанный ответ.

Видео дня

"Он знает, что делать. А вы должны знать, что как бы сложно ни было, никогда нельзя сдаваться. Как бы грустно ни было, нельзя впадать в отчаяние. Как бы ни старался враг, он сгинет, как роса на солнце. Всегда нужно верить и много работать. И все будет. Потому что Украина может все", - подчеркнул Кулеба.

Истребители F-16 для Украины-что стоит знать

F-16 – это легкий истребитель, который может набирать скорость до 2410 км/ч, вооружен шестиствольной авиационной пушкой (до шести управляемых ракет ближнего боя) и имеет боевой радиус 550 км. В Воздушных силах объясняли, что получение этих самолетов помогло бы закрыть часть украинского неба от ракетных атак РФ. Там объясняли, что F-16 вряд ли смогут сбивать ракеты, которые летят по баллистической траектории, но крылатые ракеты "были бы хорошими целями".

Ранее западные партнеры демонстрировали нежелание передавать Киеву свои истребители, в частности, и F-16. Поставки этого типа вооружения, как отмечал глава МИД Дмитрий Кулеба, как и дальнобойных ракет, блокируется партнерами.

В этом месяце министр обороны Алексей Резников заявил, что партнеры Украины меняют отношение к этому вопросу. Уже 20 января глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что его страна готова рассмотреть передачу Украине истребителей F-16 после получения соответствующего запроса от Киева.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам встречи в формате "Рамштайн", призвал не терять времени и предоставить Украине самолеты F-16 и дальнобойные ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: