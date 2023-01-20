Глава государства призвал коалицию международных союзников и партнеров помочь победить российское зло.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников встречи в формате "Рамштайн" не терять времени и предоставить Украине самолеты F-16 и дальнобойные ракеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время онлайн-обращения в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8"), которое проходит на авиабазе в Германии.

Глава государства сказал, что впервые обращается к участникам Контактной группы, и подчеркнул, что благодарен за единство, диалог и формат сотрудничества с Украиной в рамках "Рамштайн".

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"Мы видим результаты на поле боя в Украине против нашего общего врага. Спасибо", - заявил Зеленский.

Но глава государства уверен, что это единство станет еще сильнее. Он призвал участников заседания принять такие решения, которые "лишат российское зло любой силы".

"У нас много времени? Нет! Террор не допускает обсуждений. Террор, сжигающий город за городом, становится дерзким, когда они (россияне) чувствуют, что у защитников свободы заканчивается оружие против него. Война, начатая Россия, не позволяет задержек. Я могу поблагодарить вас сотни раз, и это будет абсолютно справедливо и честно, если говорить о том, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков. Все из нас могут говорить тысячи слов во время дискуссий, но я не могу заменить словами оружие, которое необходимо против российской артиллерии, или ракеты противовоздушной обороны, которые нужны для защиты людей от российских воздушных ударов", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что по-настоящему благодарен за все виды оружия, предоставленные Украине, и его предоставление должно быть ускорено.

"Каждая единица помогает спасать наших людей от террора, но время остается оружием россиян. Мы должны ускоряться. Время должно стать нашим общим оружием точно так же, как и противовоздушная оборона и артиллерия, бронированная техника и танки, по которым мы с вами ведем переговоры, и которые на самом деле одержат победу", - подчеркнул Зеленский.

Он призвал сделать все возможное, чтобы принцип поставки Украине вооружения помог остановить российское зло. Зеленский сказал, что рассчитывает, что следующие заседания в формате "Рамштайн" войдут в историю благодаря принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет и самолетов F-16.

"В ваших силах гарантировать такую артиллерию и любую авиацию, которая уничтожит террор. Это в ваших силах обеспечить победу", – сказал Зеленский.

Восьмая встреча в формате Рамштайн

В пятницу, 20 января, на авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит встреча министров обороны нескольких десятков стран мира, посвященная синхронизации и ускорению предоставления оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению. Анонсировали, что во время заседания будет заслушан министр обороны Украины Алексей Резников относительно того, в какого именно вооружении нуждается наша страна.

В ОПУ заявляли, что ожидают по результатам "Рамштайн-8" решения об усилении боевого потенциала ВСУ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также прогнозировал решение партнеров о передаче Украине оружия, в частности, танков.

Накануне встречи министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что на "Рамштайне" сразу несколько стран объявят об отправке танков немецкого производства Leopard 2 в Украину.

Истребители F-16 для Украины - что стоит знать

F-16 – это многофункциональный легкий истребитель, разработанный компанией General Dynamics в США. Самолет имеет максимальную скорость 2410 км/ч и боевой радиус 550 км. Он вооружен шестиствольной авиационной пушкой, которая может нести до шести управляемых ракет ближнего боя.

В течение полномасштабной войны, которая продолжается в Украине 11-й месяц, западные партнеры демонстрировали нежелание передавать Киеву истребители западного производства, такие как F-16. На форуме в Давосе глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил, что есть два вида вооружения, поставки которого до сих пор блокируют западные страны – это дальнобойные ракеты и истребители.

Военный эксперт Сергей Грабский объяснял, что это может быть объяснено тем, что под них нужно обустраивать ремонтно-промышленную базу и учить не только пилотов, но и технический персонал.

Ранее в январе министр обороны Алексей Резников заявил, что в западных странах меняется отношение к поставкам вооружения, поэтому в будущем Украина получит истребители F-15 или F-16.

20 января министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что его страна готова рассмотреть передачу Украине истребителей F-16. Однако для этого Киев должен направить запрос на передачу упомянутой техники.

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