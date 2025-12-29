Китай начал военные учения вокруг Тайваня

Ранее в этом месяце Пекин резко раскритиковал Вашингтон за одобрение продажи Тайваню вооружений.

Китайская армия объявила о новом раунде совместных военных учений вблизи Тайваня - менее чем через две недели после того, как США утвердили один из крупнейших за всю историю пакетов вооружений для острова. Как пишет Newsweek, учения под названием "Миссия справедливости - 2025" охватывают силы авиации, флота и ракетные подразделения, о чем сообщил представитель Восточного командования Народно-освободительной армии Китая Ши И. По его словам, маневры будут проходить в Тайваньском проливе, а также на севере, востоке, юго-западе и юго-востоке от острова.

Отмечается, что Министерство обороны Тайваня жестко отреагировало на действия Пекина. В заявлении, обнародованном в соцсети X, ведомство отметило: "Мы решительно осуждаем иррациональные провокации Китайской Народной Республики и выступаем против действий НОАК, которые подрывают региональный мир".

В публикации говорится, что Китай считает демократически управляемый Тайвань своей территорией, хотя Коммунистическая партия КНР никогда не контролировала остров после прихода к власти на материковом Китае в 1949 году. В то же время Тайвань рассматривает Соединенные Штаты как своего ключевого международного союзника и главного поставщика оружия.

"Президент США Дональд Трамп пытается стабилизировать экономические и военные отношения между двумя крупнейшими экономиками мира и неоднократно заявлял об "очень хороших" личных отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином. Впрочем, ранее в этом месяце Пекин резко раскритиковал Вашингтон за одобрение продажи Тайваню вооружений на сумму более 11 млрд долларов", - пишет СМИ.

Кроме того, добавляется, что на прошлой неделе Китай ввел санкции против 20 американских оборонных компаний и 10 их руководителей в ответ на эти сделки.

Китай и Тайвань

Напомним, по мнению аналитиков, Китай продолжает готовиться к военному вторжению на Тайвань с учетом ошибок, которые допустила РФ во время полномасштабного вторжения в Украину. Как считают эксперты, Пекин сразу делает ставку на "тотальную войну" без допущения "трехдневной СВО".

В частности, недавно Пентагон обнародовал отчет о новой военной доктрине Китая, где признается, что Пекин основательно готовится к будущему вторжению с учетом опыта российско-украинской войны. Вероятно, Китай исходит из предположения, что попытка захватить Тайвань приведет к полномасштабному противостоянию с США.

