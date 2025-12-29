У Залужного прокомментировали слухи о его намерении уйти с должности посла Британии

Медиасоветница Залужного подчеркнула, что "ничего не изменилось".

Информация о якобы намерении экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного покинуть пост посла Украины в Великобритании, которая распространилась ранее в СМИ, не соответствует действительности. Об этом изданию РБК-Украина сказала медиасоветница Залужного Оксана Тороп.

"Как всегда неназванные источники знают все о Залужном и его планах. Но ничего не изменилось. Он и дальше продолжает отстаивать интересы Украины на посту посла в Великобритании", - сказала она.

Слухи об увольнении Залужного - что известно

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на источники, близкие к Офису президента сообщали, что Валерий Залужный готовится покинуть пост посла Украины в Великобритании, и может объявить об этом решении уже в начале января.

Отмечалось, что Залужный сообщал о своем желании президенту Владимиру Зеленскому во время визита в Киев, тогда обсуждались различные должности - от премьера до главы Офиса президента. Также, по информации источников, Залужный некоторое время задумывался о должности посла в США или главкома ВСУ, но пока решений по этому поводу нет.

