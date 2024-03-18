Вместо прекращения войны Россия будет создавать некие "коридоры" в Украине.

Спикеру Кремля Дмитрию Пескову пришлось объясняться перед журналистами после того, как российский диктатор Владимир Путин анонсировал создание "санитарной зоны" в Украине. Комментарии кремлевского пресс-секретаря публикует "РИА Новости".

Песков пожаловался на то, что приграничные районы РФ подвергаются атакам дронов и артиллерийским обстрелам. По его словам, Путин хочет принять меры, чтобы обезопасить российские территории от таких инцидентов. Однако, вместо прекращения захватнической войны против Украины, ставшей прямой причиной обстрелов, Кремль намерен предпринять нечто прямо противоположное.

"Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону, с тем чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости", – сказал Песков.

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При этом спикер Кремля выразил уверенность, что США, где уже полгода не могут утвердить новую программу военной помощи Украине, якобы "де-факто глубоко вовлечены" в конфликт в Украине и "по сути воюют с Россией".

Песков также опроверг информацию о том, что Россия вела переговоры по обмену Алексея Навального на неназванного человека.

"Президент Путин вчера не подтверждал о том, что проведены переговоры. Он рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул. Путин не говорил о том, что были проведены на этот счет переговоры", – уточнил Песков.

Спикер Кремля добавил, что вдова Навального, как и многие другие люди, "оторвалась от Родины и не чувствует её пульс".

Комментируя обвинения в нелегитимности состоявшихся в РФ президентских "выборов", Песков заявил, что люди, утверждающие это, де-факто называют "нелегитимными" 87% голосов россиян – именно столько российский ЦИК нарисовал Путину.

Выборы в России: последние новости

Как писал УНИАН, российский Центризбирком заявил о завершении подсчета голосов на "выборах президента" России и назначил "победителем" диктатора Владимир Путина. Утверждается, что по результатам обработки 100% протоколов, Владимир Путин якобы получил аж 87,28% голосов избирателей.

На фоне этих новостей Путин в очередной раз разоткровенничался с карманными пропагандистами и рассказал, как будет создавать "санитарную зону" для прекращения обстрелов России, которых не было до российского вторжения в Украину.

Также диктатор впервые за много лет произнес фамилию "Навальный", чего он избегал, видимо, по причине своих магических предрассудков.

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