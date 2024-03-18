Он называет это "зоной безопасности".

Российский диктатор Путин заявил, что Россия хочет создать "санитарную зону" на территориях Украины.

Такон он ответил на вопрос о возможности захвата Харьковской области российской оккупационной армией. По словам дикатора, речь идет о создании "зоны безопасности", которую будет тяжело преодолеть западным средствам поражения.

"Я сейчас не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять. Не исключаю, что мы вынуждены будем в какой-то момент создать определенную санитарную зону, на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму", - заявил он.

Также Путина спросили, как он планирует отмечать свою "победу" на президентских выборах. "Сейчас побеседую с генеральным штабом и с министром обороны", - сказал диктатор.

Выборы в России: последние новости

В этом году выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. На избирательных участках в разных городах страны происходили различные инциденты: люди бросали "коктейли Молотова" или обливали урны для голосования зеленкой.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации объявила, что после обработки 80% протоколов Путин набирает 87,15%.

Выступая перед журналистами он заявил, что источником власти в стране является российский народ, а оккупанты, которые воюют против Украины, "обеспечивают России условия ее развития и существования".

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