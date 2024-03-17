Диктатор никогда не называл его по имени.

Российский диктатор Путин впервые прокомментировал смерть оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии особого режима "Полярный волк".

"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в США такого не бывало?" - сказал он журналистам.

Путин сказал, что за несколько дней до смерти Навального ему озвучили идею об обмене политика "на некоторых людей", которые находятся в тюрьмах западных стран.

"Человек, который со мной говорил еще фразу не закончил, а я сказал "я согласен". Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось. Только при одном условии я сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался. Пускай там сидит. Ну вот и все. Но это случается. Ничего с этим не поделаешь", - добавил диктатор.

Что известно о смерти Навального:

16 февраля российская Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о смерти российского оппозиционера в колонии. Его родным сказали, что причиной был "синдром внезапной смерти".

Матери политика не выдавали его тело, затем сообщалось, что они не могут найти зал для публичного прощания.

В день прощания с Навальным, 1 марта, к церкви "Утоли моя печали" согнали большое количество силовиков. По данным объединения "Белый счётчик", в шествии от храма до кладбища приняли участие более 16 тысяч человек.

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