Пресс-секретарь Путина впервые прокомментировал сегодняшнюю смерть Навального в колонии.

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков впервые прокомментировал росСМИ смерть Алексея Навального в российской колонии.

Он обвинил Запад в "оголтелых заявлениях" по поводу убийства оппозиционера и акцентировал, что никаких доказательств против России нет.

"Заявления западных стран совершенно очевидны. Нету заявления медиков, нет информации от судмедэкспертов, нету информации окончательной от ФСИН, нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимым такие заявления. Они неприемлемы. Так мы к ним и относимся", - сказал Песков.

Россия казнила Навального - реакция мира и главные факты

Днем на весь мир прогремела новость о внезапной кончине "главного" оппозиционера РФ Алексея Навального, которого режим Путина посадил за "экстремизм" и "мошенничество" в 2021 году. Тогда Навальному дали два года и восемь месяцев срока, но в 2022 году суд РФ прибавил ему еще девять лет лишения свободы к первому обвинению.

16 февраля 2024 года Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявила, что Навальному стало плохо во время прогулки, и что медики не смогли его реанимировать. Украинские эксперты считают, что Навального, вероятно, убрали по приказу Путина. В частности, военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что лидер РФ упивается своей безнаказанностью, припомнив об еще одной "загадочной" смерти - убийстве основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина летом 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский также считает, что смерть Навального "лежит" на путинских руках. "Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа", - сказал он во время визита в Берлин.

В то же время российские политики отличились фантасмагорической версией о смерти Навального. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин говорит, что в ней виновны США, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Риши Сунак и НАТО.

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