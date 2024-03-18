Кремль нарисовал сразу несколько избирательных рекордов, лишь добавляющих сомнительности всему мероприятию.

Российский Центризбирком закончил подсчет голосов на "выборах президента" России, в которых не принимал участия ни один оппозиционный кандидат. Вполне ожидаемо "победителем" назначили диктатора Владимир Путина.

Так, утверждается, что российскому Центризбиркому удалось подсчитатать все голоса в 140-миллионой стране менее чем за сутки. По результатам обработки 100% протоколов, Владимиру Путину нарисовали аж 87,28%.

Остальные голоса ЦИК распределил между техническими кандидатами, которых внесли в бюллетени для придания мнимой правдоподобности "избирательному процессу". Так, коммунист Николай Харитонов получил 4,31% голосов, псевдо-оппозиционер Владислав Даванков — 3,85%, соратник покойного Жириновского Леонид Слуцкий — 3,2%.

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Пункт "Против всех" из российских бюлетеней давно убрали, чтобы он не мог конкурировать с Путиным.

При этом российский ЦИК не постеснялся объявить о нескольких "рекордах", которые лишь укрепляют уверенность в том, что к настощему избирательному процессу данное действо не имеет отношения.

Например, утверждается, что за диктатора свои голоса отдали 76 миллионов человек. Это рекордный показатель за все время существования России. Отмечается, что в 2018 году за Путина якобы проголосовали 56,4 миллионов человек.

Но куда невероятнее выглядит другой "рекорд". Как утверждает глава ЦИК Элла Памфилова, ни на одном избирательном участке во всей огромной стране не зафиксировано случаев, когда бы результаты голосования признали недействительными. "Это тоже беспрецедентный случай", - похвасталась чиновница.

"Выборы" президента в России: что известно

Как писал УНИАН, вчера в России закончились трехдневные "выборы президента", которые проводились в том числе на оккупированных территориях Украины. Центризбирком сразу показал, что он не намерен даже пытаться сохранить видимость адекватности.

Так, явка избирателей была объявлена на уровне 77,4%, что является самым высоким показателем за все время существования России и выглядит крайне сомнительным. На терриориях, где действует особенно жесткий оккупационный режим, например, в Чечне и на оккупированных территориях Украины, явку нарисовали еще выше - 85-96%.

При этом процесс голосования сопровождался многочисленными индивидуальными акциями протеста - люди портили бюллетени, уничтожали урны, поджигали участки.

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