На сбои жалуются абоненты из Москвы, Самары, Казани, Уфы, Саратова и Тольятти.

Абоненты одного из крупнейших российских мобильных операторов "Билайн" сообщают о сбоях в работе в нескольких регионах Российской Федерации.

Согласно данным сервиса "Сбой.РФ", на работу "Билайна" уже пожаловались более 3,5 тысяч пользователей. Отмечается, что за последние сутки чаще всего о сбоях сообщали:

- Нижегородская область (24% всех жалоб);

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- Москва (18%);

- Самарская область (13%);

- Республика Татарстан (9%).

Кроме того, согласно данным сервиса Downdetector, на сбои, в частности, жалуются абоненты из Самары, Казани, Уфы, Саратова и Тольятти. Они сообщают как о неработающей связи, так и об отсутствии мобильного интернета.

Хакерские атаки: последние новости

Как сообщал УНИАН, 12 декабря в работе украинского оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой - не работал сайт оператора, а также отсутствовала мобильная связь и интернет.

В компании "Киевстар" тогда сообщили о серьезной хакерской атаке, целью которой было уничтожить инфраструктуру оператора мобильной связи.

Ранее украинские хакеры группировки Blackjack, которые могут иметь отношение к Службе безопасности, "взломали" российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей территории Российской Федерации.

Также хакеры проникли в базу данных одного из крупнейших в России банков "Альфа-Банка" и "вынесли" из нее информацию о клиентах учреждения.

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