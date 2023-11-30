Вечером в четверг, 30 ноября, в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. О проблемах с приложением сообщают жители Украины, Казахстана, Германии и Узбекистана.
Согласно данным Downdetector (онлайн-платформа, которая предоставляет информацию о статусе различных веб-сайтов и служб в реальном времени), у большей части пользователей возникли проблемы с подключением к серверу.
В комментариях люди жалуются, что не могут отправить сообщения и получают их з задержкой. Также сообщается, что на ПК приложение работает быстрее, чем на телефоне.
Обновлено в 19:50: Некоторые пользователи сообщают, что мессенджер работает в прежнем режиме. В Telegram не комментировали сбой.
Новости о Telegram:
Сегодня на официальном сайте мессенджера сообщалось о новом обновлении. Оно включает девять новых функций:
- возможность находить похожие каналы;
- перепосты историй от друзей и каналов;
- добавление видеосообщений в истории;
- настройка персональных цветов профиля;
- установка фонов в чатах для себя и собеседника;
- статистика историй для каналов;
- эмодзи из наборов в качестве реакций в каналах;
- подсветка кода в сообщениях;
- улучшенный просмотр групп с темами;
- эффект "щелчка Таноса" на iOS.