Пользователи сообщают о проблемах с подключением.

Вечером в четверг, 30 ноября, в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. О проблемах с приложением сообщают жители Украины, Казахстана, Германии и Узбекистана.

Согласно данным Downdetector (онлайн-платформа, которая предоставляет информацию о статусе различных веб-сайтов и служб в реальном времени), у большей части пользователей возникли проблемы с подключением к серверу.

В комментариях люди жалуются, что не могут отправить сообщения и получают их з задержкой. Также сообщается, что на ПК приложение работает быстрее, чем на телефоне.

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Обновлено в 19:50: Некоторые пользователи сообщают, что мессенджер работает в прежнем режиме. В Telegram не комментировали сбой.

Новости о Telegram:

Сегодня на официальном сайте мессенджера сообщалось о новом обновлении. Оно включает девять новых функций:

возможность находить похожие каналы;

перепосты историй от друзей и каналов;

добавление видеосообщений в истории;

настройка персональных цветов профиля;

установка фонов в чатах для себя и собеседника;

статистика историй для каналов;

эмодзи из наборов в качестве реакций в каналах;

подсветка кода в сообщениях;

улучшенный просмотр групп с темами;

эффект "щелчка Таноса" на iOS.

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