Проверка случайной выборкой показала, что опубликованные сведения действительно касаются реальных жителей России.

Проект KibOrg выложил в сеть полную базу данных крупнейшего российского коммерческого банка "Альфа-Банк". Речь идет о персональных данных более 30 миллионов клиентов финучреждения, которые получили в прошлом году в сотрудничестве с хакерами NLB, сообщила на своем сайте хакерская группа.

Отмечается, что база данных содержит информацию о ФИО, дате рождения, номере счета и телефоне клиента, а также другие данные. Всего в таблице более 115 млн записей, из которых примерно 38 млн – уникальных физических и юридических лиц. База данных имеет клиентские записи начиная с 2004 года.

В KibOrg добавили, что пресс-служба банка успела опровергнуть новость, назвав опубликованные в качестве доказательств данные "скомпилированными из нескольких случайных номеров". Позже сообщение было изменено на обвинения в неправдивости информации.

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"Передаем привет службе безопасности "Альфа-Банка" и персонально Михаилу Фридману. Ранее мы смогли дозвониться до него и тот прокомментировал слом клиентской базы банка словами: "ну, пусть". Возможно, когда-то он будет более благосклонным к разговору с нами", – рассказали представители проекта.

Латвийское интернет-издание "Важные истории", которое специализируется на журналистских расследованиях, подчеркнуло, что в базе данных содержится информация более 24 млн физических лиц-клиентов банка и еще более 13 млн данных о юридических лицах. Проверка случайной выборкой показала, что опубликованные сведения действительно касаются реальных жителей России.

Слитыми в сеть данными могут воспользоваться мошенники, однако банк не ответил на вопрос интернет-издания, будут ли перевыпускать они карты своим клиентам.

KibOrg – проект журналистов и IT-специалистов, которые объединились под именем киборгов для борьбы с агрессором в информационном пространстве. Расследуют преступления россиян в Украине, разоблачают деятельность коллаборантов и развенчивают российские фейки.

"Альфа-Банк" - крупнейший частный банк в России, занимающий четвертое место по размеру активов. Из-за вторжения РФ в Украину, "Альфа-Банк" находится под международными санкциями. Более 75% акций банка принадлежит "Альфа-групп": до марта 2022 года фактически этим пакетом непосредственно владели Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев и другие.

1 марта 2022 года Михаил Фридман и Петр Авен вышли из состава директоров банка. В марте 2023 года банк сообщил о подготовке сделки по продаже долей двух акционеров – Фридмана (32,9 %) и Авена (12,4 %) другому акционеру кредитной организации – Андрею Косогову (40,96 %).

Слом данных "Альфа-Банка"

Украинские хакеры проникли в базу данных одного из крупнейших в России "Альфа-Банка" и "вынесли" из нее немалое количество информации о клиентах этого учреждения.

Как сообщил УНИАН источник в Службе безопасности Украины, к взлому базе данных одного из крупнейших банков России причастны не только украинские хакеры, но и украинская спецслужба.

Также команда KibOrg заявила, что получила доступ к русской "государственной" базе данных "Дети Донбасса", которая содержит информацию о похищенных в Украине страной-агрессором детях.

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