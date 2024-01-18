Хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей территории РФ.

Украинские хакеры похитили техдокументацию на 500 объектов Министерства обороны Российской Федерации. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили источники в правоохранительных органах.

В частности, хакеры группировки Blackjack, которые, вероятно, имеют отношение к СБУ, "взломали" российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей территории РФ.

"Украинские кибервоины скачали более 1,2 ТБ данных "Главного военно-строительного управления по специальным объектам". Это более 500 паспортов военных объектов Минобороны РФ: арсеналы вооружения, площадки зенитно-ракетных комплексов, штабы, казармы, в т. ч. расположенные на захваченных врагом территориях Украины и другая технически-проектная документация", - сообщили источники.

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Кроме того, хакеры снесли 7 серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников учреждения.

"Фактически российские спецстроители остались без всего массива данных и резервных копий информации. Теперь строить новые объекты придется по памяти", - отметили источники.

Успешные украинские хакерские атаки

Украинские хакеры проникли в базу данных одного из крупнейших в России "Альфа-Банка" и "вынесли" из нее немалое количество информации о клиентах этого учреждения.

Позже стало известно, что проект KibOrg выложил в сеть полную базу данных крупнейшего российского коммерческого банка "Альфа-Банк". Речь идет о персональных данных более 30 миллионов клиентов финучреждений.

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