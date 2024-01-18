Украинские хакеры похитили техдокументацию на 500 объектов Министерства обороны Российской Федерации. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили источники в правоохранительных органах.
В частности, хакеры группировки Blackjack, которые, вероятно, имеют отношение к СБУ, "взломали" российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей территории РФ.
"Украинские кибервоины скачали более 1,2 ТБ данных "Главного военно-строительного управления по специальным объектам". Это более 500 паспортов военных объектов Минобороны РФ: арсеналы вооружения, площадки зенитно-ракетных комплексов, штабы, казармы, в т. ч. расположенные на захваченных врагом территориях Украины и другая технически-проектная документация", - сообщили источники.
Кроме того, хакеры снесли 7 серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников учреждения.
"Фактически российские спецстроители остались без всего массива данных и резервных копий информации. Теперь строить новые объекты придется по памяти", - отметили источники.
Успешные украинские хакерские атаки
Украинские хакеры проникли в базу данных одного из крупнейших в России "Альфа-Банка" и "вынесли" из нее немалое количество информации о клиентах этого учреждения.
Позже стало известно, что проект KibOrg выложил в сеть полную базу данных крупнейшего российского коммерческого банка "Альфа-Банк". Речь идет о персональных данных более 30 миллионов клиентов финучреждений.