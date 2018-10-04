"От создателя мальчика в трусиках": в сети высмеяли трейлер "блокбастера" боевиков "ЛДНР" с участием Поклонской
В соцсетях смеются над трейлером фильма производства боевиков "ЛДНР" "Ополченочка".
Видео на своем канале на Youtube опубликовал продюссер фильма Роман Разум.
Комментаторы под видео отмечают, что фильм сделан в лучших традициях новостных сюжетов на пропагандистских российских каналах.
"От создателя "мальчика в трусиках" и "запененой бабки", "Какой же идиотизм", "Боже, какой позор", "Этот мир устроил конкурс по достижению дна?", "Ой, не могу. Кино-шмино, недоразвитые капец!", - пишут в комментариях.
Внимание! Видео содержит антиукраинскую пропаганду!
На своей странице в Facebook Разум также написал, что в фильме сыграет бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская. Она снимется в эпизоде в роли самой себя.
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