"От создателя мальчика в трусиках": в сети высмеяли трейлер "блокбастера" боевиков "ЛДНР" с участием Поклонской

Комментаторы под видео отмечают, что фильм сделан в лучших традициях новостных сюжетов на пропагандистских российских каналах.

В соцсетях смеются над трейлером фильма производства боевиков "ЛДНР" "Ополченочка".

Видео на своем канале на Youtube опубликовал продюссер фильма Роман Разум.

Комментаторы под видео отмечают, что фильм сделан в лучших традициях новостных сюжетов на пропагандистских российских каналах.

"От создателя "мальчика в трусиках" и "запененой бабки", "Какой же идиотизм", "Боже, какой позор", "Этот мир устроил конкурс по достижению дна?﻿", "Ой, не могу. Кино-шмино, недоразвитые капец!", - пишут в комментариях.

Внимание! Видео содержит антиукраинскую пропаганду!

На своей странице в Facebook Разум также написал, что в фильме сыграет бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская. Она снимется в эпизоде в роли самой себя.

Как сообщал УНИАН, в России оконфузились с памятником воевавшим на Донбассе наемникам - нанесли эмблему ВСУ.