Если все пойдет по плану, до конца 2025 года должны обновить все модели, которые официально поддерживают новую OC.

В середине сентября Samsung начала выпуск стабильной версии One UI 8 на базе Android 16 для устройств Galaxy. Если все пойдет по плану, до конца 2025 года должны обновить все смартфоны, которые официально поддерживают новую OC.

Портал SamMobile собрал актуальный список устройств Samsung, которые уже могут обновиться до One UI 8. В подборке несколько десятков гаджетов, среди которых есть и недорогие модели.

Обновление One UI 8.0 доступно для этих устройств Galaxy

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy A56

Galaxy A36

Поскольку One UI 8.0 распространяют постепенно по всему миру., может пройти несколько дней, прежде чем обновление станет доступным в вашем регионе. Например, One UI 8 для флагманов Galaxy S25 был запущен в Корее 15 сентября, а в Европе его начали получать 17 числа.

Основываясь на графике распространения One UI 8 от Samsung, следующими на очереди должны стать флагманы Galaxy S22 и планшеты Galaxy Tab S10. Последними в очереди указаны бюджетные Galaxy A15 и Galaxy A16 – они обновятся до конца ноября.

В начале 2026 года, предположительно, январе, Samsung выпустит серию флагманов Galaxy S26. Ожидается, что вместе с ними выйдет One UI 8.5. Сам факт раннего появления прошивки говорит о том, что Samsung ускоряет цикл обновлений, поддерживая конкуренцию с Google и Xiaomi.

Ранее Xiaomi представила график развертывания HyperOS 3 на смартфонах, часах и других устройствах. Первыми ее получили Xiaomi 17, Pad 7 и другие новинки, представленные на презентации в сентябре.

