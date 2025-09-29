Аналитики отмечают, что влияние геополитических рисков на стоимость "черного золота" растет.

Цены на нефть утром 29 сентября снижаются после возобновления экспорта нефти из Иракского Курдистана в Турцию и на фоне ожидания нового увеличения добычи странами ОПЕК+, сообщает Reuters.

По данным портала Иnvesting, по состоянию на 10:28 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 74 цента, до 68,48 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI торговалась по 64,93 доллара за баррель, потеряв 79 центов с начала торговой сессии 29 сентября.

27 сентября сырая нефть впервые за два с половиной года потекла по трубопроводу из Иракского Курдистана в Турцию, сообщило министерство нефти Ирака. По словам иракского министра, это позволит поставлять от 180 000 до 190 000 баррелей нефти в сутки в турецкий порт Джейхан. Ожидается, что возобновление экспорта нефти из Иракского Курдистана вернет на рынок 230 тысяч баррелей нефти в сутки.

Поспособствовало снижению цен и вероятное очередное увеличение добычи нефти странами-членами ОПЕК+. По данным источников Reuters, картель планирует увеличить добычу нефти минимум на 137 тысяч баррелей в сутки, желая восстановить свою долю на рынке. В то же время издание отмечает, что члены картеля добывают на 500 тысяч баррелей в сутки меньше, чем ожидалось.

Аналитики RBC Capital Markets отмечают, что участники рынка начинают больше учитывать геополитические риски.

"Хотя летом доминировал нарратив об избытке предложения в 4 квартале 2025 года, участники рынка начинают учитывать риски, связанные с Россией и Ираном", - отмечают аналитики.

Издание отмечает, что за период с 22 по 26 сентября цены на нефть Brent и WTI выросли более чем на 4%, что стало самым большим недельным ростом котировок с июня, поскольку атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру России привели к сокращению экспорта топлива из страны.

Тем временем ООН возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана из-за его ядерной программы.

Цены на нефть и удары по российским НПЗ

Цены на нефть днем 26 сентября росли на фоне атак украинских беспилотников по российской нефтяной инфраструктуре, а также предупреждения НАТО реагировать на будущие нарушения воздушного пространства Альянса со стороны России.

Поспособствовали росту стоимости "черного золота" и украинские взрывные нефтяные санкции в отношении российского сырья. По данным Генштаба, в ночь на 26 сентября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, вновь зажгли "хлопок" на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.

За два дня до этого стало известно, что дроны СБУ долетели до Башкортостана и второй раз за неделю поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром Нефтехим - Салават". Это один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

