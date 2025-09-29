Сентябрь в Украине завершится облачной и ветреной погодой, а в ряде областей еще и пройдут дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Дожди, по ее данным, пройдут в западных областях, на севере Украины (кроме Сумщины), в Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, местами в Херсонской области, в Приазовье, в Кропивницком с районами.
В течение дня вторника предполагается на Левобережье +11...+17, а на Правобережье лишь +7...+12 градусов.
"И еще важно! 30-го сентября в большинстве областей Украины ветер восточных направлений будет порывистым, сильным, порой даже со штормовыми порывами! Закутывайте горло и шею тепло", - предупредила эксперт по погоде.
Погода в Киеве
В Киеве 30 сентября ожидается облачная влажная погода с температурой воздуха +10...+12 градусов.
"Восточный ветер ожидается временами с сильными порывами - будьте внимательны вблизи билбордов, старых ветвистых деревьев, выбирайте безопасные места для парковки автомобилей", - отметила Наталья Диденко.
Похолодание в Украине
По данным Погода УНИАН, на рубеже сентября и октября погода в Украине значительно испортится. По всей стране температура снизится и пройдут холодные осенние дожди.
Погода начнет стабилизироваться лишь ближе к выходным.