Евро останется главным инструментом для спекуляций на международном и украинском валютных рынках.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 40,70 до 41,90 гривни, а в обменниках - в пределах от 41,10 до 41,85 гривни, прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

По его мнению, курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 47,80 до 49,20 гривни, а в обменниках - от 47,90 до 49,10 гривни. Козырев отметил, что евровалюта останется главным инструментом для спекуляций как на международном, так и украинском валютных рынках.

По его прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке в этот период будет находиться в пределах от 1,162 до 1,178 доллара за евро.

"Тогда, при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 41,15 до 41,70 грн, курс евро на межбанке теоретически может находиться в пределах коридора от минимум 47,81 грн до максимум 49,12 грн", - считает эксперт.

Но учитывая опосредованное влияние на курс евро политики "гибкого курсообразования" НБУ, прогнозный коридор по безналичному евро в эти дни, по мнению аналитика, будет находиться в более узких пределах - от 48,00 до 48,85 гривен.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,43 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,35 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,90 грн/евро, а курс продажи - 48,75 грн/евро.

Украинцы повышают спрос на наличную валюту. Финансовый аналитик Алексей Козырев рассказал, что сейчас очень часто наличные курсы обменников выгоднее курсов продажи валюты банками на карты, а граждане предпочитают брать валюту там, где дешевле.

