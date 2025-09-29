Не спешите прибегать к использованию химикатов, есть более щадящие методы избавления от этого сорняка.

Портулак кажется довольно безобидным растением, которое временами используется в кулинарии. Но часто он становится серьезной головной болью для дачников – эта трава прорастает даже после прополки, размножаясь как через семена, так и черенками. Поэтому избавиться от портулака – задача не из легких.

Однако опытные дачники знают несколько секретов. УНИАН расскажет, как избавиться от огородного портулака и не терять урожай.

Как избавиться на огороде от портулака – механические методы

Наиболее распространенными способами избавления от этого сорняка являются именно механические методы. О них поговорим далее.

Ручная прополка . Старайтесь удалять сорняк, когда он только начинает прорастать. Следите за тем, чтобы удалять из земли корешки. Заниматься прополкой дачники советуют после полива или дождя, так растение будет легче выходить из почвы.

. Старайтесь удалять сорняк, когда он только начинает прорастать. Следите за тем, чтобы удалять из земли корешки. Заниматься прополкой дачники советуют после полива или дождя, так растение будет легче выходить из почвы. Перекапывание грунта . Осенью огородники перекапывают почву примерно на 25-30 сантиметров вглубь. Если портулак попадет на такую глубину, он просто не сможет прорасти.

. Осенью огородники перекапывают почву примерно на 25-30 сантиметров вглубь. Если портулак попадет на такую глубину, он просто не сможет прорасти. Полив теплой водой . Некоторые огородники говорят поливать разрыхленные граблями грядки теплой водой. Так вы вызовите прорастание семян, после чего будет необходимо перекопать участок.

И очень важно не оставлять вырванный портулак на огороде, поскольку есть риск его прорастания. Стоит убрать его за пределы участка и по возможности сжечь.

Действуем на опережение – народное средство от портулака на огороде

Чтобы защитить участок от прорастания портулака, огородники используют несколько простых, но действенных средств. Одним из них является посев сидератов. Высадите на участке горчицу, овес или рожь – они не только улучшат качество почвы и помогут в угнетении этого живучего сорняка.

Еще одним эффективным методом, как избавиться от портулака, является мульчирование почвы. Важно, чтобы слой мульчи был толстым – минимум 5 сантиметров, чтобы сорняк лишился солнечного света и не смог прорастать. В качестве мульчи можно использовать сено или опилки.

Помимо этого, можно накрыть грядки агроволокном, которое не даст портулаку прорасти. Также огородники советуют не перебарщивать с поливом. Старайтесь поливать растения под корень, чтобы междурядья были сухими.

Как избавиться от портулака на дачном участке – какие химикаты использовать

Основными химикатами для борьбы с этим сорняком являются гербициды. С ними нужно быть очень осторожными, особенно если вы выращиваете на участке культуры для употребления в качестве пищи.

Выбирать гербициды лучше под конкретный запрос, поскольку есть препараты, которые убивают всю растительность, а есть те, которые делают это избирательно.

Но важно помнить об одном правиле – нельзя допускать попадания этих химикатов на культурные растения. Зачастую гербицидами участок удобряют уже после сбора урожая.

