За период контрнаступательной операции ВСУ освободили около 175 кв. км территории.

На Добропольском направлении благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении. Об этом Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сирский сообщил в Telegram, отметив, что посвятил еще один день работе в частях, которые действуют на главных направлениях фронта.

Он отметил, что провел совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции.

"Благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении. Общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные - 1769", - сообщил Сырский.

Видео дня

При этом добавил, что захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники и раскрыл масштабы освобожденной территории:

"За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня составляет около 175 кв. км. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 кв. км".

Также Сырский отметил, что отдал необходимые указания по повышению эффективности огневого поражения противника, в частности на дальних расстояниях; нейтрализации вражеских диверсионных групп в определенных районах; повышение качества взаимодействия подразделений.

Сообщил, что принял необходимые решения для всестороннего обеспечения частей и подразделений, участвующих в боевых действиях, с учетом ухудшения погодных условий.

Добропольское направление - что там происходит

Как сообщал УНИАН, украинский офицер с позывным "Алекс" 27 сентября написал в Телеграм-блоге, что ситуация в районе Добропольского прорыва россиян наконец склонилась в пользу Сил обороны.

Он отмечал, что на Добропольском направлении наступательные планы противника окончательно сломлены, ведь еще 1-2 недели назад россияне рассчитывали на то, что им там удастся подтянуть ресурсы и развить успех.

По словам офицера, ситуация на этом участке совсем недавно была "50 на 50", несмотря на оптимистично нарисованную конфигурацию линии соприкосновения на карте с красивыми "котлами".

Вас также могут заинтересовать новости: