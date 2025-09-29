Романенко отмечает, что поскольку россияне бьют по объектам энергетики, то они готовятся к тому, чтобы организовать блэкаут.

Украина имеет инструментарий, чтобы бить по вражеским российским объектам, вопрос в том, куда именно бить. Об этом в эфире "Киев 24" сказал генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", отвечая на вопрос о том, когда и по каким вражеским объектам будет бить Украина, учитывая последние заявления президента Украины.

"Во-первых, надо разобраться, по каким объектам. Мы видим, что в глубину Российской Федерации наносятся удары по объектам, преимущественно связанным с горюче-смазочными материалами: производства, хранения и доставки к необходимым объектам, в том числе, подразделений и частей вооруженных сил Российской Федерации", - отметил он.

Романенко добавил, что второе самое эффективное направление - это объекты на территории временно оккупированного Россией Крыма.

"Каким образом это делать - пока что по большинству вглубь России - это ударные дроны. А по, скажем, объектам в Крыму - мы видим, что там присоединяются еще ракетные комплексы. Такие как "Нептун", например, а также "Фламинго" - было по объектам ФСБ", - сказал эксперт.

Так, по его словам, "инструментарий для этого есть, вопрос, по каким объектам". "Поскольку россияне бьют по объектам энергетики, критическим, кроме того, что они бьют и по просто гражданским объектам для того, чтобы надломить морально-психологическое состояние наших граждан, мы видим, что они готовятся к тому, чтобы организовать блэкаут... И это энергетические объекты. Поэтому ответ может быть - по таким объектам", - отметил Романенко.

Он также отметил, что ядерный шантаж президента России Владимира Путина на 95% - блеф, но "остается 5%".

"По военным объектам наносились удары и по Московской области - соответствующие предприятия. И отдельно были залеты наших средств по Москве и Санкт-Петербургу. То есть прецеденты такого плана есть, вопрос в том, каким образом отвечать для того, чтобы, с другой стороны, не допустить крайних ситуаций", - сказал эксперт.

Романенко добавил, что инструментарий для нанесения ударов по вражеским объектам у Украины увеличивается, характеристики ударных дронов улучшаются, к ним добавляется ракетное вооружение.

"Сейчас идут процессы по масштабированию. То есть выработка такого количества объектов, а это должны быть десятки для того, чтобы они могли долететь, преодолевая вражескую систему противовоздушной, противоракетной обороны, к объектам и нанести поражение", - пояснил он.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что международным союзникам и партнерам Украины не стоит бояться реагировать на действия России так же, как действует она сама. В частности, если Россия угрожает Киеву блэкаутом, то в Москве должны понимать, что тоже могут остаться без света.

Также спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог подтвердил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары по территории в глубине России.

