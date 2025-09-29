Пока неизвестно, сколько целей сбито ракетами с лазерным наведением.

Воздушные силы США признали 70-мм управляемые ракеты APKWS II главным инструментом истребителей против беспилотников на Ближнем Востоке - более дешевая альтернатива сотням тысяч долларов за "воздух-воздух". Об этом пишет Defense Express.

Говорится, что сообщение The War Zone со ссылкой на слова руководителя центрального командования Воздушных сил США на Ближнем Востоке генерал-лейтенанта Дерека Франса свидетельствует: в 2024 году ВС США впервые начали широко применять 70-мм ракеты с лазерным наведением APKWS II с борта истребителей для поражения БПЛА, и сейчас эти ракеты "являются основным оружием против дронов в регионе". Генерал отказался называть точное количество сбитых APKWS аппаратов, ограничившись формулировкой - "десятки дронов".

Аналитики отмечают: использование истребителей для уничтожения дронов в целом остается затратным, но принципиальный вопрос - чем стрелять. Классические ракеты "воздух-воздух" стоят от сотен тысяч до миллионов долларов за единицу, тогда как APKWS II - значительно дешевле 70-мм опция, что делает ее привлекательным средством для массового противодействия мелким и дешевым БПЛА.

Со стороны Defense Express обращают внимание на возможную двойственность официальной риторики: частично таким способом в ВС США могут скрывать чувствительные данные, или же пытаться создать впечатление, будто APKWS полностью вытеснила более дорогие ракеты. На самом деле истребители до сих пор могут применять и "традиционные" ракеты воздух-воздух.

Идея применять APKWS с истребителей не нова: еще в 2019 году проводились испытания F-16, которые стреляли APKWS по дронам-мишеням BQM-167. В дальнейшем интеграция этих ракет в пилотируемые самолеты осуществлялась в рамках секретной программы FALCO (Fixed wing, Air Launched, Counter-unmanned aircraft systems Ordnance), подробности которой были частично раскрыты весной этого года.

Сегодня APKWS интегрированы не только на F-16: ими могут вооружаться F-15E Strike Eagle и штурмовики A-10 Warthog. Такая адаптация превращает самолеты в своеобразные "истребители дронов": например, F-16 может брать более 28 ракет APKWS, а F-15E - до 42 единиц, что позволяет одновременно поражать большое количество целей за относительно небольшие затраты.

