Рассказываем, какой на самом деле песок обычно берут для строительства.

Песок в том или ином количестве используется в разных сферах промышленности. Например, требуется огромное количество этого ресурса для изготовления стекла и строительства.

В СМИ регулярно появляются публикации, что в мире заканчивается песок. Кому-то может показаться это глупостью, ведь на планете есть огромные пустыни. Однако все оказалось не так однозначно. Мы разобрались, можно ли использовать песок из пустыни в строительстве.

Какой песок нужен для стройки

Большая часть добытого песка идет на изготовление бетона, а для этого он должен соответствовать определенным требованиям. В частности, его размер должен составлять от 5 миллиметров до 63 микрометров.

Во многих карьерах песок добывают путем дробления горных пород. Это позволяет контролировать размер и структуру частиц - они получаются угловатыми и с большой площадью поверхности. Это влияет на взаимодействие песка с водой и то, как он поведет себя в составе бетона.

В то же время песок в пустыне очень-очень мелкий и гладкий. Из-за этого он бесполезен в бетоне, так как не получается правильное распределение размеров частиц.

Кроме того, есть еще пустыни с солончаками, а соль вредна в бетоне. Она вызывает неблагоприятные химические реакции, что приводит к коррозии стали в железобетоне.

В ВВС рассказали, какой песок нужен для стройки. Там отметили, что лучше всего подходит тот, который находится в поймах и руслах рек, а также на побережье разных водоемов.

Из-за высокого спроса, по всему миру оголяются речные русла и пляжи. Чтоб добыть больше ценного ресурса, вырубаются леса и сельскохозяйственные угодья. Дефицит даже породил черный рынок песка, а его сбытом заинтересовались криминальные группировки по всему миру. При этом в некоторых частях Африки и Латинской Америки активно пользуются детским трудом для работах в песчаных карьерах.

